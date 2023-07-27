В течение первого полугодия сумма погашения требований кредиторов банков в управлении ФГВФЛ составила 4,2 миллиарда

В июне 2023 года банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), направили на погашение требований своих кредиторов 856,5 млн. грн., в т. ч. 153,5 млн грн — внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов (72,9 млн грн — НБУ, 80,6 млн грн — другим кредиторам). Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

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Из общей суммы в июне, в частности, почти 165,9 млн. грн. направлено на удовлетворение требований 3-й очереди, возникших в т. ч. на покрытие расходов Фонда на выплату гарантированного возмещения вкладчикам, 5,9 млн грн — 4-й очереди (физических лиц сверх гарантированной суммы), 671,0 млн грн — 7-й очереди (юрлиц, не являющихся связанными с банками лицами). Остальные средства получили кредиторы 1-й, 2-й, 6-й и 8-й очередей.

За январь-июнь 2023 сумма погашения требований кредиторов банков в ликвидации составила 4 184,1 млн грн, в т. ч. 153,6 млн грн — внеочередное удовлетворение требований обеспеченных кредиторов.

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