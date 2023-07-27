В июне 2023 года банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), направили на погашение требований своих кредиторов 856,5 млн. грн.,
В течение первого полугодия сумма погашения требований кредиторов банков в управлении ФГВФЛ составила 4,2 миллиарда
В июне 2023 года банки, ликвидируемые Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), направили на погашение требований своих кредиторов 856,5 млн. грн.,
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Из общей суммы в июне, в частности, почти 165,9 млн. грн. направлено на удовлетворение требований 3-й очереди, возникших
За январь-июнь 2023 сумма погашения требований кредиторов банков в ликвидации составила 4 184,1 млн грн,
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В целом за весь период по состоянию на 1 июля 2023 года удовлетворены требования кредиторов неплатежеспособных банков на общую сумму 64 037,9 млн грн, из которых 17 180,5 млн грн погашено обеспеченным кредиторам,
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