Рада расширила перечень госсельхозземель, которые будут сдаваться в аренду через Прозорро.

27 июля 2023 года парламент принял законопроект № 7588 о повышении эффективности использования государственных сельскохозяйственных земель. Об этом заявил СЕО Прозорро.Продажи. Сергей Бут.

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Что это значит

«Принятые парламентом изменения расширяют категории государственных сельхозземель, которые будут передаваться в аренду через онлайн-аукционы в электронной торговой системе Прозорро. Продажи, что в результате поможет повысить поступление в госбюджет. За почти два года работы земельных онлайн-аукционов в государственной электронной торговой системе в бюджеты разных уровней поступило по меньшей мере 1,4 млрд гривен, более 1 млрд от продаж и свыше 380 млн/год от аренды — за время полномасштабной войны», — отметил Бут.

Документом предусматривается, что государственные и коммунальные предприятия, учреждения, организации, имеющие от 100 га сельхозземли в постоянном пользовании (в том числе участки в ведении НАН и НААН), будут превращены в акционерные общества с государственной долей 100%.

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Парламент изменил право постоянного пользования земельными участками на субаренду, в то же время оставив эти земли в государственной собственности.

Теперь вновь АО будут передавать земли в субаренду исключительно через онлайн-аукционы Прозорро.Продажи. Ранее такие учреждения не имели законной возможности передавать в аренду эти земли, поскольку не являются их владельцами.

Кроме того, вводится возможность сдачи земель в субаренду через онлайн-аукционы в системе Прозорро.Продажи. В соответствии с принятыми изменениями Кабинет министров сможет также изымать сельхозземли для передачи другим государственным предприятиям.

Напомним

Продажа земель сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности согласно Земельному кодексу запрещена.