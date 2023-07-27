НБУ снизил ставки по депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования

Правление НБУ снизило ставку по депозитным сертификатам овернайт до 18%, а по кредитам рефинансирования до 24%. Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам и дальше будет равна учетной ставке. Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный во время монетарного брифинга.