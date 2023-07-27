Правление НБУ снизило ставку по депозитным сертификатам овернайт до 18%, а по кредитам рефинансирования до 24%. Ставка по трехмесячным депозитным сертификатам и дальше будет равна учетной ставке. Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный во время монетарного брифинга.
НБУ снизил ставки по депозитным сертификатам и кредитам рефинансирования
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«С одной стороны, учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноза инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставок по операциям НБУ позволит сохранить привлекательность гривневых сбережений. С другой — снижение ставок НБУ поддержит восстановление экономики в условиях сохранения макрофинансовой стабильности», — заявил Пышный.
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Источник: Минфин
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