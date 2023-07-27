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27 июля 2023, 16:34 Читати українською

Национальный банк ожидает, что в этом году международная помощь достигнет 42 миллиардов

Нацбанк ожидает, что по итогам этого года международная помощь составит 42 млрд дол. Эти поступления сдержат расширение дефицита текущего счета, что в этом году составит 6,5% ВВП, и обеспечат с лишним его финансирование. Об этом заявил глава Нацбанка Андрей Пышный во время монетарного брифинга.

Нацбанк ожидает, что по итогам этого года международная помощь составит 42 млрд дол.

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Международная поддержка

С начала года Украина получила почти 27 млрд долл. в форме кредитов и грантов от международных партнеров, что значительно превысило продажу валюты НБУ для балансировки валютного рынка.

Благодаря ритмичной внешней помощи международные резервы Украины к концу июня достигли исторического рекорда — 39 млрд дол. Благодаря внешней поддержке правительство имело возможность покрывать значительный дефицит бюджета без обращения за эмиссионным финансированием.

Читайте: Международные резервы Украины выросли до рекордной отметки с августа 2011 года. Главные факторы роста

«Ожидается, что по итогам этого года международная помощь составит 42 млрд дол. США. Эти поступления сдержат расширение дефицита текущего счета, что в этом году составит 6,5% ВВП, и обеспечат с лишним его финансирование. Международная поддержка остается очень важной для сохранения макрофинансовой стабильности и в последующие годы», — отметил Пышный.

Так, учитывая все еще значительные расходы на оборону для финансирования дефицита бюджета в следующем году, нужно по меньшей мере 37 млрд дол. Даже после завершения активных боевых действий высокие потребности во внешнем финансировании будут сохраняться из-за ограниченного экспортного потенциала и существенной потребности в импорте для послевоенного восстановления страны.

Украине необходимо продолжать успешное сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами.

Источник: Минфин
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