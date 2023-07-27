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27 июля 2023, 17:00 Читати українською

Volkswagen раскрыл стоимость сделки по продаже российского бизнеса

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen Group продал свой российский бизнес, ООО «Фольксваген Груп Рус» и подконтрольные ему компании, российский «Арт-Финанс» за 125 млн евро. Об этом говорится в отчетности компании за первое полугодие 2023 года.

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen Group продал свой российский бизнес, ООО «Фольксваген Груп Рус» и подконтрольные ему компании, российский «Арт-Финанс» за 125 млн евро.
Фото: pixabay.com

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Ранее стороны не раскрывали стоимость сделки.

«Минфин» писал, что в мае 2023 года немецкий автоконцерн Volkswagen Group завершил продажу своих долей в ООО «Фольксваген Груп Рус» местному инвестору.

Volkswagen Group продал свои активы в Фольксваген Груп Рус, включая ее местные дочерние компании, как ООО Фольксваген Компоненты и Сервисы, ООО «Скания Лизинг», ООО «Скания Финанс», ООО «Скания Страхование».

Активы приобрело ООО «Арт-Финанс» при поддержке российского дилера «Авилон».

Соглашение включает в себя производственные мощности в Калуге, структуру импортера (распространение и послепродажное обслуживание), а также складские и финансовые услуги со всеми связанными работниками.

Стоит отметить, что Volkswagen приостановил свою деятельность в России после того, как Запад ввел санкции против России после полномасштабного вторжения в Украину.

Завод Volkswagen в Калуге имеет производственную мощность 225 тыс. машин в год. До весны 2022 года предприятие выпускало модели Volkswagen Polo, Volkswagen Tiguan и Skoda Rapid. Находящийся там завод бензиновых двигателей имеет мощность 150 тыс. единиц в год.

До марта 2022 года Volkswagen также вел контрактную сборку моделей Skoda (Octavia, Karoq, Kodiaq) и Volkswagen Taos на площадке Горького автозавода. Соглашение о контрактной сборке стороны расторгли в августе 2022 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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