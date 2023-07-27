ЕЦБ вслед за ФРС готовится повысить процентные ставки — FT

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По данным издания, Европейский центральный банк тоже повысит процентные ставки, экономисты прогнозируют повышение депозитной ставки до 3,75% с 3,5%.

«Мы видим 60% вероятность того, что ЕЦБ снова повысит ставку на 25 б.п. 14 сентября», — сказал Саломон Фидлер из Berenberg.

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Напомним