27 июля Европейский центральный банк намерен повысить процентные ставки. Об этом пишет Bloomberg .
ЕЦБ вслед за ФРС готовится повысить процентные ставки — FT
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По данным издания, Европейский центральный банк тоже повысит процентные ставки, экономисты прогнозируют повышение депозитной ставки до 3,75% с 3,5%.
«Мы видим 60% вероятность того, что ЕЦБ снова повысит ставку на 25 б.п. 14 сентября», — сказал Саломон Фидлер из Berenberg.
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Напомним
В июне Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевых процентных ставки на 25 базисных пунктов (б.п.). Базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 4%, ставка по депозитам — до 3,5%, ставка по маржинальным кредитам — до 4,25% с 21 июня.
26 июля Федеральная резервная система США (ФРС) увеличила ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до диапазона 5,25−5,5%.
Источник: Минфин
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