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27 июля 2023, 13:24 Читати українською

Кабмин за полгода выделил на армию 672 миллиарда — Шмыгаль

В государственный бюджет в первом полугодии 2023 года поступило более 600 млрд грн, при этом на армию направили 672 млрд грн. Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время панельной дискуссии, приуроченной к годовщине грантовой программы «Собственное дело», сообщает Укринформ.

В государственный бюджет в первом полугодии 2023 года поступило более 600 млрд грн, при этом на армию направили 672 млрд грн.
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Хочу отметить, что за первое полугодие украинский бюджет получил чуть более 600 млрд. грн. Это большой показатель, это фактически показатель мирного времени, несмотря на потери экономики. Но на армию мы перечислили 672 млрд грн. Это средства, которые мы привлекаем на рыночных условиях, средства, которые мы привлекаем от партнеров», — сказал Шмыгаль.

По его словам, каждая гривна украинского бизнеса, уплаченная в виде налогов, идет в поддержку ВСУ. Премьер-министр призвал украинцев всеми возможными способами поддерживать нашу армию.

Напомним

«Минфин» писал, что более 6 000 человек уже получили деньги по программе «Власна справа» и создали около 14 000 новых рабочих мест. Она является самым популярным компонентом системы грантов от государства «єРобота».

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Genna Smatko
Genna Smatko
27 июля 2023, 14:06
#
Тільки армія їх не побачила. Їх побачили мальдиви та віли в іспанії.
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0
alexkush
alexkush
27 июля 2023, 14:11
#
І скільки ж закатали в асфальт, тротуари і стадіони
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