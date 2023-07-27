Курс валют на 27 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В четверг, 27 июля, на наличном рынке курс доллара в покупке и продаже прибавил 5 копеек. Евро не изменилось в покупке и подешевело на 10 копеек в продаже.

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В обменниках доллар не изменился в покупке и продаже. Курс евро не изменился в покупке и продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,55 грн. Евро покупают за 40,90 грн, а продают за 41,60 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,47−37,56, евро — 41,53−41,73 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,59−40,99 грн/евро.

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