Укроборонпром выпустил простые именные акции на общую сумму более 237 млн. грн. Об этом говорится в сообщении компании в телеграм-канале.
Укроборонпром выпустил акции на 237 миллионов
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100% этих ценных бумаг будут принадлежать государству Украины.
«Регистрация выпуска акций состоялась на основании решения Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку», — говорится в сообщении.
Напомним
В марте 2023 года Кабинет министров принял решение реорганизовать госконцерн Укроборонпром в акционерное общество «Украинская оборонная промышленность».
Уставный капитал общества составляет 237,07 млн грн и формируется за счет имущества концерна.
Источник: Минфин
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