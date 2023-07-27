В Украине появится госреестр санкций. Президент подписал закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 8392 о создании Государственного реестра санкций. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Что известно

Предполагается, что информация обо всех физлицах и юрлицах, в отношении которых ввели санкции, станет публичной. Реестр будет вести Аппарат СНБО на украинском и английском языках.

Что будет содержать реестр

основания для применения, изменения или отмены санкций;

перечень санкций, введенных или отмененных;

перечень подсанкционных лиц и сведения для их идентификации: для компании, организации — название, местонахождение, государство регистрации, регистрационный (идентификационный) номер/налоговый номер; для человека — имя, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или идентификационный номер, гражданство и другие данные.

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Напомним

Верховная Рада приняла законопроект во втором чтении и в целом на заседании 13 июля.