Президент Владимир Зеленский подписал закон № 8392 о создании Государственного реестра санкций. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
В Украине появится госреестр санкций. Президент подписал закон
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Что известно
Предполагается, что информация обо всех физлицах и юрлицах, в отношении которых ввели санкции, станет публичной. Реестр будет вести Аппарат СНБО на украинском и английском языках.
Что будет содержать реестр
- основания для применения, изменения или отмены санкций;
- перечень санкций, введенных или отмененных;
- перечень подсанкционных лиц и сведения для их идентификации: для компании, организации — название, местонахождение, государство регистрации, регистрационный (идентификационный) номер/налоговый номер; для человека — имя, дата рождения, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика или идентификационный номер, гражданство и другие данные.
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Напомним
Верховная Рада приняла законопроект во втором чтении и в целом на заседании 13 июля.
Источник: Минфин
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