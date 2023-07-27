В JPMorgan спрогнозировали рекордную цену на золото в 2024 году

«Мы сейчас находимся в очень выгодном положении, и считаем, что долгосрочное вложение средств в золото и серебро — это то, что выступает в качестве диверсификации и будет показывать хорошие результаты в течение следующих 12−18 месяцев», — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что снижение процентных ставок Федеральной резервной системой станет «драйвером» для увеличения стоимости драгоценного метала. Это произойдет во втором квартале 2024 года, отметил Ширер.

В банке также считают, что к концу текущего года цены превысят $2000 за унцию. При этом в прогноз на будущий год заложены риски мягкой рецессии в США, которая, как ожидают в банке, наступит до начала смягчения монетарной политики ФРС.

За последние 12 месяцев золото выросло примерно на 15%, чему способствовало приближение завершения цикла повышения ставок в США и покупки золота со стороны мировых центральных банков.

Исторический максимум цены на золото был установлен в августе 2020 года, достигнув отметки в $2075,47 за унцию.