Исполнительный директор отдела глобальных исследований сырьевых товаров банка JPMorgan Грег Ширер допустил, что стоимость золота достигнет рекордных значений в 2024 году на фоне изменения политики ФРС США. По его мнению, в четвертом квартале следующего года цена на золото достигнет $2175 за унцию, пишет Bloomberg.
В JPMorgan спрогнозировали рекордную цену на золото в 2024 году
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Как изменится цена на золото
«Мы сейчас находимся в очень выгодном положении, и считаем, что долгосрочное вложение средств в золото и серебро — это то, что выступает в качестве диверсификации и будет показывать хорошие результаты в течение следующих 12−18 месяцев», — отметил эксперт.
Он также подчеркнул, что снижение процентных ставок Федеральной резервной системой станет «драйвером» для увеличения стоимости драгоценного метала. Это произойдет во втором квартале 2024 года, отметил Ширер.
В банке также считают, что к концу текущего года цены превысят $2000 за унцию. При этом в прогноз на будущий год заложены риски мягкой рецессии в США, которая, как ожидают в банке, наступит до начала смягчения монетарной политики ФРС.
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Напомним
За последние 12 месяцев золото выросло примерно на 15%, чему способствовало приближение завершения цикла повышения ставок в США и покупки золота со стороны мировых центральных банков.
Исторический максимум цены на золото был установлен в августе 2020 года, достигнув отметки в $2075,47 за унцию.
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