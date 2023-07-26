Укрпочта ввела в обращение почтовую марку, посвященную СБУ (фото)

Укрпочта вводит в обращение почтовую марку «Служба безопасности Украины», которая является финальным выпуском героической серии «Слава Силам обороны и безопасности Украины!». Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Погашение специальным штемпелем «Первый день» состоится сегодня в столице, спецпогашения пройдут во всех регионах нашей страны.

«Почтовый выпуск посвящен защитникам и защитницам Украины, защищающим священную украинскую землю, и тем, кто отдал свою жизнь, защищая суверенитет и территориальную целостность нашего государства», — говорится в сообщении.

Входящий в набор

Лист «Служба безопасности Украины» серии «Слава Силам обороны и безопасности Украины!»

Конверт «Служба безопасности Украины» С6

Карта «Служба безопасности Украины»

Характеристики

Автор марки — Александр Охапкин

Дата выпуска — 26.07.2023

Тираж марки — 1 075 000.

Номинальная стоимость — F

Размер листа, мм — 103×100

Размер марки, мм — 42×26

Количество марок в листе — 5

Где купить

Купить почтовый набор можно в онлайн-магазине Укрпочты. Его стоимость составляет 131 грн.

Напомним

«Минфин» писал, что Укрпочта анонсировала выход новой марки «Истребители зла» с символом боевых самолетов F-16.