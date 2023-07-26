Укрпочта вводит в обращение почтовую марку «Служба безопасности Украины», которая является финальным выпуском героической серии «Слава Силам обороны и безопасности Украины!». Об этом сообщает пресс-служба компании.
Укрпочта ввела в обращение почтовую марку, посвященную СБУ (фото)
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Погашение специальным штемпелем «Первый день» состоится сегодня в столице, спецпогашения пройдут во всех регионах нашей страны.
«Почтовый выпуск посвящен защитникам и защитницам Украины, защищающим священную украинскую землю, и тем, кто отдал свою жизнь, защищая суверенитет и территориальную целостность нашего государства», — говорится в сообщении.
Входящий в набор
- Лист «Служба безопасности Украины» серии «Слава Силам обороны и безопасности Украины!»
- Конверт «Служба безопасности Украины» С6
- Карта «Служба безопасности Украины»
Характеристики
- Автор марки — Александр Охапкин
- Дата выпуска — 26.07.2023
- Тираж марки — 1 075 000.
- Номинальная стоимость — F
- Размер листа, мм — 103×100
- Размер марки, мм — 42×26
- Количество марок в листе — 5
Где купить
Купить почтовый набор можно в онлайн-магазине Укрпочты. Его стоимость составляет 131 грн.
Напомним
«Минфин» писал, что Укрпочта анонсировала выход новой марки «Истребители зла» с символом боевых самолетов F-16.
Источник: Минфин
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