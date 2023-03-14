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14 марта 2023, 9:29 Читати українською

Райффайзенбанк закрыл переводы в евро почти во все российские банки

Крупнейший иностранный банк «Райффайзен» закрыл возможность переводить евро в абсолютное большинство российских банков. Об этом кредитная организация предупредила клиентов.

Крупнейший иностранный банк «Райффайзен» закрыл возможность переводить евро в абсолютное большинство российских банков.
Фото: depositphotos

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Что это значит

Теперь совершать переводы в евро можно только в 19 российских банков, в том числе в Авангард, Ак Барс, Санкт-Петербург, Зенит, Уралсиб и другие кредитные организации. Ограничение связано с позицией одного из банков-корреспондентов. Если нужно банка нет в списке, «Райффазен» рекомендует клиентам конвертировать евро в рубли или доллары перед тем как делать перевод.

Примечательно, что в списке банков, в которые разрешено совершать переводы, есть несколько кредитных организаций, попавших под американские блокирующие санкции, например Уралсиб или Металлинвестбанк. Вероятно, причина в том, что переводы идут не в долларах, а в евро.

Кроме того, Райффайзенбанк полностью закрыл возможность российским компаниям совершать переводы в валюте в другие банки, пишет телеграм-канал MarketOverview.

Австрийская кредитная организация также установила лимит по ВЭД-контрактам на учете в других банках на уровне 10 млн долларов или евро.

Читайте: Райффайзен отключает от евро российские банки после претензий Минфина США

Напомним

Ранее «Минфин»писал, что до этого Райффайзенбанк прекратил открывать счета российским компаниям. В кредитной организации такое решение объяснили рекордным количеством заявок со стороны компаний на расчетно-кассовое обслуживание, усилением проверок и дополнительными требованиями банков-корреспондентов.

Австрийская кредитная организация также с 6 марта повысила минимальный порог для валютных переводов физлиц с $5 000 до $10 000.

«Райффайзен» начал вводить ограничения для российских клиентов с февраля после претензий со стороны Минфина США.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
bonv
bonv
14 марта 2023, 9:30
#
Полуміри
+
0
Alpenstein
Alpenstein
14 марта 2023, 10:33
#
SWIFT назовні з Росії Рафік начебто залишив.
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