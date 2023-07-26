Западные компании опасаются захвата Кремлем их активов в рф — Bloomberg

После захвата Кремлем предприятий Danone и Carlsberg иностранные компании, желающие уйти из россии, могут предстать перед трудностями при поиске покупателей, сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что племянник Рамзана Кадырова Якуб Закриев возглавил дочернюю компанию производителя йогуртов Danone в россии. Западные компании, которые все еще работают в России, понимают, что с ними может произойти то же самое.

Компании потребительских товаров от PepsiCo и Mars до Nestle и Reckitt Benckiser — десятилетия назад хлынувшие в Россию, инвестируя миллионы в строительство заводов, наем местных людей и развитие местных брендов, рискуют потерять все.

«Западные активы больше не в безопасности в россии. Это новый рубеж в войне. Если Кремль пойдет дальше, он вернется к 90-м: перераспределение активов более выгодным владельцам», — говорит Александра Прокопенко, иностранный ученый Евразийского центра Carnegie Russia в Берлине.

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В агентстве напомнили, что в апреле Путин подписал указ, позволяющий россии взять под временный контроль активы компаний или физических лиц из недружественных государств, среди которых США и их союзники. Однако конфискации Danone и Carlsberg стали неожиданностью для их европейских владельцев, планировавших продать свой российский бизнес местным компаниям.

Аналитики убеждены, что распределение ценных активов влиятельным российским бизнесменам и политическим союзникам может стать средством укрепления базы власти Путина после попытки восстания командира наемников Евгения Пригожина в июне.