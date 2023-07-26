Porsche переведет на электродвигатели все модели, кроме культовой 911

Немецкий автопроизводитель Porsche планирует постепенно электрифицировать линейку автомобилей, чтобы электромобили составляли 80% продаж к 2030 году. Единственной моделью с двигателем внутреннего сгорания останется 911. Об этом заявил Карл Дамс, старший менеджер отдела eFuels в Porsche, сообщает Reuters.

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По его словам, Porsche переведет на электродвигатели кроссоверы Macan, спортивную модель Porsche 718, а затем и бестселлер Cayenne.

«Наша стратегия прежде всего заключается в переходе на электрические двигатели, но на 911 мы будем ставить двигатель внутреннего сгорания так долго, насколько это будет возможно», — сказал Дамс.

Он также отметил, что на культовый 911 в 2022 году приходилось 13% продаж компании.

Напомним

«Минфин» писал, что за полгода в Украину ввезли рекордное количество электрокаров — 12 844 автомобиля. Это почти столько же, как за весь прошлый год, но в полтора раза больше, чем за весь 2021 год.