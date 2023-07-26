Европа ужесточит регулирование для эмитентов стейблкоинов

Эмитенты стейблкоинов, резервы которых включают деривативы или облигации с покрытием, получат дополнительное нормативное регулирование, сообщает CoinDesk со ссылкой на новые правила Европейского банковского управления (EBA).

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Новые правила

Документом вводятся более жесткие требования к капиталу таких компаний в случае признания «значимыми» токенов, которые они выпускают. Функции надзора за такими компаниями будет частично или полностью исполнять EBA, пишет издание.



«Финансовые проблемы у одного эмитента ART (токен, связанный с активом) или EMT (токен электронных дене) могут значительно повышать риски возникновения сложностей у других эмитентов криптоактивов и прочих финансовых учреждений, учитывая сеть их договорных обязательств», — отмечается в тексте документа.

Читайте: ЕС принял закон о регулировании криптовалют (MiCA)



EBA также определило критерии для отнесения стейблкоинов к группе «значимых». В частности, это доля рынка в трансграничных платежах и количество пользователей.