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22 мая 2023, 10:03 Читати українською

Закон о регулировании крипты и владение криптовалютой Секретной службой США: что нового на рынке

Главное на ринке криптовалют.

Главное на ринке криптовалют.
Фото: pixabay.com

ЕС принял закон о регулировании криптовалют (MiCA)

Регулирование распространяется на все страны ЕС, а также может быть поддержано другими государствами (Украина обещала присоединиться).

Новые правила подразумевают:

▪️ Лицензирование всех участников крипторынка.
▪️ Контроль обеспечения стейблкоинов.
▪️ Отслеживание всех транзакций по аналогии с фиатом, в том числе с использованием некастодиальных кошельков.

Tether объявил о планах инвестировать 15% ежемесячной прибыли в BTC

Tether будет регулярно направлять до 15% своей чистой реализованной операционной прибыли на приобретение биткоинов. Эти биткоины следует рассматривать сверх активов минимальных резервов, которые на 100% обеспечивают тетер-токены.

Секретная служба США сообщила о владении криптовалютой и наличии собственной NFT-коллекции

Секретная служба США владеет криптовалютой, имеет собственную коллекцию NFT и высоко оценивает способность технологии блокчейна бороться с финансовыми преступлениями.

Binance добавила функцию спотовой торговли через TradingView

Криптовалютная биржа Binance добавила возможность прямой спотовой торговли через платформу для построения графиков и аналитики TradingView.

Для активации инструментария необходимо привязать аккаунт Binance в настройках сервиса.

Мошенники подделали сайт биржи HitBTC и украли $15 млн

По информации компании, мошенники похищают различные криптовалюты, включая биткоин, Ethereum и USDT, через фейковый веб-сайт, внешне схожий с оригинальным порталом биржи.

Аналитик выявил и опубликовал четыре криптовалютных адреса злоумышленников, а также объяснил, что обнаружил три способа, с помощью которых хакеры получают доступ к кошелькам пользователей на этом сайте.

SEC отклонил петицию Coinbase и намерена продолжить регулирование крипторынка по текущим правилам

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обратилась в суд с ходатайством об отмене иска от Coinbase. Регулятор считает необоснованными требования компании, а также указывает, что в стране уже есть действующий свод правил для криптовалютной индустрии.

Банки Австралии прекратили обслуживать операции в австралийском долларе для Binance

Криптовалютная биржа Binance Australia приостановила прием средств в австралийских долларах (AUD), ссылаясь на отказ поставщика платежных услуг от работы с криптоплатформой.

«Мы с сожалением сообщаем вам, что с настоящего момента мы не можем принимать депозиты в австралийских долларах через PayID от пользователей Binance из-за решения, принятого нашим сторонним поставщиком платежных услуг», — сообщила Binance Australia.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
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