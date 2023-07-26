Курс валют на 26 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

В среду, 26 июля, на наличном рынке курс доллара в покупке не изменился, а в продаже прибавил 5 копеек. Евро не изменилось в покупке и продаже.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В обменниках доллар подорожал на 3 копейки в покупке, а в продаже — на 8 копеек. Курс евро прибавил 6 копеек в покупке и 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,80−37,40 грн. Евро покупают за 40,90 грн, а продают за 41,65 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,40−37,50, евро — 41,48−41,67 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,46−40,85 грн/евро.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.