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26 июля 2023, 10:45 Читати українською

Британский регулятор проверит деятельность Worldcoin

Управление Комиссара по информации Великобритании (ICO) изучит процесс верификации пользователей в проекте Сэма Альтмана Worldcoin. Об этом сообщает Reuters.

Управление Комиссара по информации Великобритании (ICO) изучит процесс верификации пользователей в проекте Сэма Альтмана Worldcoin.
Фото: internationalwealth.info

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«Мы отметили запуск Worldcoin в стране и будем проводить дальнейшие расследования», — заявил изданию представитель ведомства.

Основной продукт Worldcoin — протокол World ID — основан на доказательствах с нулевым разглашением. Он представляет собой мобильный инструмент, позволяющий людям пройти идентификацию с помощью сканирования сетчатки глаза или номера телефона.

Запуск Worldcoin вызывает у регулятора вопросы о защите данных пользователей. Согласно правилам ICO, компании обязаны проводить проверки надежности систем безопасности при обработке биометрических данных. Если фирма выявляет высокие риски, она должна провести консультации с Управлением.

Читайте: Worldcoin: как заработать монету на заглядывании в серебряный шар

При работе в Великобритании организациям необходимо иметь основание на обработку персональных данных. Сам процесс требует обязательного четко изложенного пользовательского соглашения.

«Worldcoin и компания-разработчик Tools for Humanity придерживаются самых строгих правил и требований в отношении конфиденциальности на рынках, где доступен продукт. В некоторых юрисдикциях мы продолжаем оценивать местные законы и правила, чтобы обеспечить их соблюдение», — заявляли представители проекта.

В компании отметили, что всегда спрашивают согласие пользователей при сборе биометрических данных.

Напомним

24 июля Worldcoin объявил об официальном запуске и выходе нативного токена WLD. Листинг новой монеты уже поддержали криптобиржи Binance, Bybit и OKX.

Источник: Минфин
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