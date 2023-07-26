Что будет с ценами на зерно — прогноз МВФ

Мировые цены на зерно могут вырасти на 15% после выхода россии из зерновой сделки, заявил главный экономист Международного валютного фонда Пьер-Оливье Гуринша. Это передает Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

По словам Гуринши, МВФ продолжает оценивать последствия окончания зерновой сделки, но рост цен на зерно в диапазоне 10−15% представляется «разумной оценкой».

За счет зерновой сделки Украина экспортировала порядка 33 млн тонн зерна, сказал экономист. «Это помогало держать давление на цены на продовольствие и зерно ниже. Теперь, поскольку зерновая сделка приостановлена, та же самая механика работает в обратном направлении. Это, вероятно, окажет давление, приводящее к повышению цен на продовольствие», — сказал он.

Напомним

Как писал «Минфин», цены на пшеницу поднялись до пятимесячного максимума во вторник, 25 июля, из-за атак россии на украинские порты. Фьючерсы на торгуемые в Чикаго пшеницу выросли на 2,6% до $7,7725 за бушель, что стало самым высоким показателем с середины февраля.

Цены выросли на прошлой неделе после того, как россия вышла из соглашения при посредничестве ООН по экспорту украинского зерна через Черное море.

19−21 июля враг атаковал портовую инфраструктуру Одессы и области. В частности, удар был нанесен по зерновому и масляному терминалам. В порту Черноморск уничтожено 60 000 т зерна. Пострадали зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

В ночь на 24 июля россия почти четыре часа атаковала дронами-камикадзе портовую инфраструктуру Дуная.