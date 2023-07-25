Цены на пшеницу выросли до пятимесячного максимума

Цены на пшеницу поднялись до пятимесячного максимума во вторник, 25 июля, из-за атак россии на украинские порты. Фьючерсы на торгуемые в Чикаго пшеницу выросли на 2,6% до $7,7725 за бушель, что стало самым высоким показателем с середины февраля, пишет Financial Times .

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Рост цен

Цены на пшеницу достигли рекордного уровня раньше этого года. россия и Украина производят около 30% продаваемой в мире пшеницы, что вызывает опасения по поводу ее нехватки.

Цены выросли на прошлой неделе после того, как россия вышла из соглашения при посредничестве ООН по экспорту украинского зерна через Черное море.

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Предыстория

19−21 июля враг атаковал портовую инфраструктуру Одессы и области. В частности, удар был нанесен по зерновому и масляному терминалам. В порту Черноморск уничтожено 60 000 т зерна. Пострадали зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров и перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.

В ночь на 24 июля россия почти четыре часа атаковала дронами-камикадзе портовую инфраструктуру Дуная.