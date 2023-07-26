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26 июля 2023, 9:10 Читати українською

США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн

США объявили новый пакет военной помощи Украине, в который в частности вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 23 бронетранспортера Stryker. Об этом идет речь на сайте Пентагона.

США объявили новый пакет военной помощи Украине, в который в частности вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 23 бронетранспортера Stryker.
Фото: depositphotos.com

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Новый пакет

«Сегодняшняя помощь в сфере безопасности на сумму до $400 млн предусматривает дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские и другие боеприпасы, бронемашины, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии», — говорится в сообщении.

Что вошло в пакет

  • дополнительные боеприпасы для Patriot, HIMARS и NASAMS;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • 32 бронетранспортера Stryker;
  • ракеты для противотанкового ракетного комплекса TOW;
  • Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
  • беспилотные авиационные системы Hornet;
  • авиационные ракеты Hydra-70;
  • тактические аэронавигационные системы;
  • более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
  • приборы ночного видения и тепловизионные системы.

Читайте: США объявили о новом пакете помощи Украине. Что в него вошло

Напомним

28 июня Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн.

Источник: Минфин
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