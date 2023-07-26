США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн

США объявили новый пакет военной помощи Украине, в который в частности вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 23 бронетранспортера Stryker. Об этом идет речь на сайте Пентагона.

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Новый пакет

«Сегодняшняя помощь в сфере безопасности на сумму до $400 млн предусматривает дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские и другие боеприпасы, бронемашины, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии», — говорится в сообщении.

Что вошло в пакет

дополнительные боеприпасы для Patriot, HIMARS и NASAMS;

зенитные комплексы Stinger;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

32 бронетранспортера Stryker;

ракеты для противотанкового ракетного комплекса TOW;

Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;

беспилотные авиационные системы Hornet;

авиационные ракеты Hydra-70;

тактические аэронавигационные системы;

более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;

приборы ночного видения и тепловизионные системы.

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Напомним

28 июня Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн.