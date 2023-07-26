США объявили новый пакет военной помощи Украине, в который в частности вошли дополнительные боеприпасы для систем Patriot, NASAMS и HIMARS, а также 23 бронетранспортера Stryker. Об этом идет речь на сайте Пентагона.
США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн
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Новый пакет
«Сегодняшняя помощь в сфере безопасности на сумму до $400 млн предусматривает дополнительные средства противовоздушной обороны, артиллерийские и другие боеприпасы, бронемашины, противотанковое оружие и другое оборудование, чтобы помочь Украине противостоять российской агрессии», — говорится в сообщении.
Что вошло в пакет
- дополнительные боеприпасы для Patriot, HIMARS и NASAMS;
- зенитные комплексы Stinger;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- 32 бронетранспортера Stryker;
- ракеты для противотанкового ракетного комплекса TOW;
- Javelin и другие противотанковые системы и ракеты;
- беспилотные авиационные системы Hornet;
- авиационные ракеты Hydra-70;
- тактические аэронавигационные системы;
- более 28 миллионов патронов к стрелковому оружию и гранатам;
- приборы ночного видения и тепловизионные системы.
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Напомним
28 июня Администрация президента США Джо Байдена объявила о новом пакете военной помощи Украине на $500 млн.
Источник: Минфин
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