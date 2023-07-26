Официальный курс 36,6 грн/$, а инфляция — 10,5%. Обновленный прогноз ICU на 2023 год

В 2023 году в Украине ожидается рост ВВП более чем на 5%, замедление инфляции до 10,5% и смягчение монетарной политики. Об этом говорится в обновленном прогнозе инвестиционной компании ICU, пишет Forbes.ua.

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Что прогнозируют в ICU

Экономика. Аналитики ICU отмечают, что текущее состояние и динамика экономики и дальше существенно превышают ожидания благодаря бесперебойным притокам международной финансовой помощи.

ВВП. Прирост ВВП Украины может составить более 5% в этом году, ведь улучшение ситуации безопасности значительно увеличило положительные ожидания и производственные планы бизнеса, говорится в прогнозе. Со стороны спроса рост ВВП поддерживается потреблением домашних хозяйств.

«Постепенное увеличение реальных доходов населения в сочетании со значительным ростом доли доходов, направляемой на текущее потребление, производят расходы домохозяйств мощным двигателем экономического восстановления», — отмечается в сообщении инвесткомпании.

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Инфляция. Инфляция замедляется стремительно и снизится до 10,5−11,5% к концу года благодаря сочетанию ряда благоприятных факторов.

«Она будет в дальнейшем оставаться в диапазоне 10−13% в течение 2024 года. Хорошие перспективы дальнейшего ослабления инфляционных рисков не оставляют НБУ другого выбора, кроме как начать смягчать монетарную политику уже с июля. Мы ожидаем снижения учетной ставки до 20% до конца года», — говорится в прогнозе.

Огромный дефицит внешней торговли будет оставаться ключевым экономическим риском в ближайшие несколько лет, отмечают в ICU. Однако международные кредиты и гранты должны быть достаточными, чтобы компенсировать этот дефицит, говорится в прогнозе.

Золотовалютные резервы. Международная помощь также обеспечила рост до самого высокого исторического уровня резервов НБУ, они будут расти и дальше во втором полугодии 2023-го и в 2024 году, прогнозируют в ICU.

Курсы валют. Аналитики отмечают, что НБУ становится все более склонным к внедрению определенной гибкости в курсообразовании, чтобы рыночные силы помогли несколько снизить внешние дисбалансы.

«Однако мы ожидаем, что НБУ будет готов перейти к изменению режима курсообразования только в конце первого квартала 2024-го, так как минимум до конца этого года официальный курс останется на текущем уровне 36,6 грн/$.

Госбюджет и госдолг. Выполнение госбюджета идет по плану, а внешние кредиты и гранты остаются единственным источником финансирования фискального дефицита, отмечается в аналитическом материале.

Соотношение госдолга к ВВП приблизится к 90% в конце года. Тем не менее мягкий график платежей по ним означает, что высокий уровень долга не будет создавать заметного давления на ликвидность государственных финансов в следующие несколько лет, отмечают в ICU.