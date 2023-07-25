МВФ ожидает рост мировой экономики в 2023 году

Международный валютный фонд ожидает, что рост мировой экономики в этом году достигнет 3,0%, что лучше на 0,2% прогноза трехмесячной давности, однако ощутимо хуже аналогичного показателя прошлого года. Об этом говорится в новом обзоре «Перспективы мировой экономики» (WEO).

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Глобальная экономика продолжает постепенно восстанавливаться после пандемии, а также российского вторжения в Украину. Цепи поставок вернулись к уровню, существовавшему до пандемии COVID-19, экономическая активность в первом квартале 2023 года подтвердила свою устойчивость, а рынки труда в основном укрепились.

Кроме того, цены на продовольствие и энергоресурсы снизились быстрее, чем ожидалось, с пиков, вызванных войной РФ в Украине. В то же время благодаря усилиям США и Швейцарии удалось унять нестабильность в банковском секторе, возникшую в марте 2023 года.

ВВП

Глобальный рост в 2023 году ожидается на уровне 3,0%, что на 0,2% выше, чем прогнозировалось в обзоре WEO в апреле, однако это значительно ниже по сравнению с 2022 годом, когда этот показатель составил 3,5%.

В 2024 году ожидается, что уровень экономического роста в мире останется на уровне 3,0%. Таким образом, по оценкам Фонда, прогноз на нынешний год считается все еще относительно слабым по историческим стандартам.

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Инфляция

В обновленном обзоре WEO также указывается, что мировая экономическая активность продолжает оказывать давление на повышение ставок центробанков в рамках мер борьбы с инфляцией.

Однако ожидается, что мировой уровень общей инфляции упадет с 8,7% в 2022 году до 6,8% в 2023 году и 5,2% в 2024 году. Базовая инфляция будет снижаться постепенно, чем общая, отметили в МВФ.

Мировая торговля

Ожидается, что рост мировой торговли замедлится до 2% в 2023 году и немного увеличится в 2024-м до 3,7%. Замедление и ниже среднего с 2000 года уровень объясняют сдвигами в сторону внутренних услуг, отсрочено влияние повышения курса доллара и усиление торговых барьеров.

Риски

Между тем, остаются риски для дальнейшего экономического роста, а также повышения инфляции, отмечают в МВФ. Среди них называются война России против Украины, срыв Черноморского зернового соглашения, так называемый климатический эффект Эль-Ниньо, который может вызвать экстремальное повышение температуры, отставание восстановления китайской экономики.