Кабмин упростил механизм быстрого предоставления жилищных субсидий

Кабинет Министров принял решение, которое обеспечит автоматический обмен информацией между Пенсионным фондом и Государственной миграционной службой. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

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Как отметил глава правительства, это совершенствует механизм быстрого предоставления жилищных субсидий и оказывает социальную поддержку нуждающимся еще более адресной и доступной.

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«В прошлом месяце правительство установило порядок, по которому уже не нужно собирать многочисленные справки, достаточно подать упрощенное заявление для получения субсидии. В частности, через „Дию“, сайт или приложение Пенсионного фонда. После этого органы ПФУ самостоятельно собирают необходимые данные из официальных источников», — отметил Шмыгаль.