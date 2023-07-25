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25 июля 2023, 19:13 Читати українською

Германия инвестирует 20 миллиардов евро в заводы Intel, TSMC и других производителей чипов — Bloomberg

Правительство Германии планирует выделить 20 млрд. евро на увеличение производства полупроводников в стране. Данная инициатива призвана укрепить технологическую отрасль и обеспечить стабильную поставку ключевых компонентов на фоне геополитической нестабильности. Об этом сообщает Bloomberg.

Правительство Германии планирует выделить 20 млрд.
Фото: pixabay.com

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Приблизительно 75% этих средств получат транснациональные корпорации, такие как Intel и TSMC.

Intel получит 10 млрд евро на строительство завода недалеко от Магдебурга (это треть от общего объема инвестиций в объект).

Германия также завершает переговоры с TSMC об инвестициях в завод в Дрездене, производящий микроконтроллеры для немецких автопроизводителей. Правительство намерено вложить в фабрику около 5 млрд евро — половину общего объема инвестиций.

Приблизительно 1 млрд евро получит Infineon — 20% вложений в новый полупроводниковый завод в Дрездене.

Ожидается, что немецкий поставщик автомобилей ZF Friedrichshafen AG и американский производитель чипов Wolfspeed также получат средства для создания завода по производству чипов в Сааре. Совместное предприятие ищет субсидии, покрывающие примерно 25% расходов — 750 млн. евро.

Схема финансирования оставляет как минимум 3 млрд для будущих проектов.

Деньги должны быть распределены между немецкими и международными компаниями до 2027 года и будут взяты из Фонда климата и трансформации (KTF), первоначально созданного для финансирования перехода страны к углеродно-нейтральной экономике.

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Пакет помощи должен быть распределен до 2027 года. Интересно, что его финансирование поступает из Фонда климата и трансформации (KTF), первоначально созданного для финансирования перехода страны к углеродно-нейтральной экономике.

Министр экономики Германии Роберт Хабек также предложил использовать Стабилизационный фонд экономики для государственной помощи производителям микросхем.

Источник: Минфин
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