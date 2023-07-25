Правительство выделило очередные 3,5 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии общинам Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
На восстановление регионов выделено более 25 миллиардов гривен
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Средства на восстановление
По его словам, это средства на восстановление разрушенных жилых домов, школ, детсадов, больниц. То есть объектов, важнейших в любом населенном пункте.
«Восстановление происходит во всех уголках Украины, пострадавших от войны. Правительство дает на это соответствующие ресурсы», — отметил премьер-министр.
Кроме того, правительство направило еще 3,3 млрд грн на реализацию в текущем году экспериментального проекта комплексного восстановления населенных пунктов по принципу «отстроить лучше, чем было».
Речь идет о населенных пунктах Бородянка в Киевской области, Тростянец в Сумской области, Циркуны в Харьковской области, Посад-Покровское в Херсонской области и Ягодное в Черниговской области.
Общая стоимость всех проектов составит около 10 млрд грн. Как отметил Денис Шмигаль, работы там уже ведутся.
«Основными для исполнителей при восстановлении есть следующие четыре принципа: безопасность, энергоэффективность, безбарьерность и экологичность. Задача Министерства восстановления — разработать универсальные проекты ключевых объектов для любого города или села, учитывая оптимальную стоимость и современные технологии», — отметил Премьер-министр.
В целом правительство выделило регионам на восстановление уже более 25 млрд грн.
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