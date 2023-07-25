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25 июля 2023, 17:46 Читати українською

На восстановление регионов выделено более 25 миллиардов гривен

Правительство выделило очередные 3,5 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии общинам Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство выделило очередные 3,5 млрд грн из Фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии общинам Киевской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областей.
Фото: kmu.gov.ua

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Средства на восстановление

По его словам, это средства на восстановление разрушенных жилых домов, школ, детсадов, больниц. То есть объектов, важнейших в любом населенном пункте.

«Восстановление происходит во всех уголках Украины, пострадавших от войны. Правительство дает на это соответствующие ресурсы», — отметил премьер-министр.

Кроме того, правительство направило еще 3,3 млрд грн на реализацию в текущем году экспериментального проекта комплексного восстановления населенных пунктов по принципу «отстроить лучше, чем было».

Речь идет о населенных пунктах Бородянка в Киевской области, Тростянец в Сумской области, Циркуны в Харьковской области, Посад-Покровское в Херсонской области и Ягодное в Черниговской области.

Общая стоимость всех проектов составит около 10 млрд грн. Как отметил Денис Шмигаль, работы там уже ведутся.

«Основными для исполнителей при восстановлении есть следующие четыре принципа: безопасность, энергоэффективность, безбарьерность и экологичность. Задача Министерства восстановления — разработать универсальные проекты ключевых объектов для любого города или села, учитывая оптимальную стоимость и современные технологии», — отметил Премьер-министр.

В целом правительство выделило регионам на восстановление уже более 25 млрд грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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matroskin
matroskin
25 июля 2023, 19:29
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Якби іноземні партнери не гроші на відновлення давали, а присилали сюди свої будівельні організації, щоб будували все під ключ, було б набагато дешевше, швидше і якісніше.
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