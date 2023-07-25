Еврокомиссия анонсировала транши для Украины в августе и сентябре

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Макрофинанс для Украины

«Сегодняшнее перечисление было осуществлено после заключения Европейской комиссии, что Украина продолжает добиваться удовлетворительного прогресса в укреплении верховенства права и финансовой стабильности, улучшении функционирования газовой системы и содействии лучшему бизнес-климату. В результате этих достижений будут осуществлены еще два последующих месячных платежа для Украины, каждый в объеме €1,5 миллиарда, в августе и сентябре», — отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Она напомнила, что перечисленный сегодня транш в €1,5 миллиарда является уже шестым таким платежом ЕС для Украины в рамках пакета МФД+ в объеме до €18 миллиардов в текущем году.

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В настоящее время Украина получила 10,5 миллиарда евро из этого пакета, что позволит стране поддерживать макроэкономическую стабильность и восстанавливать критическую инфраструктуру, разрушенную во время российской агрессивной войны.

Эта европейская помощь позволит Украине платить заработные платы и пенсии, продолжать оказывать важные социальные услуги для населения, в частности, обеспечивать деятельность больниц и школ.

Напомним

С начала войны Украина получила финансовую помощь на 50 млрд долларов. В конце июня Евросоюз перечислил Киеву очередной транш на 1,5 млрд евро в рамках программы макрофинансовой помощи с начала года.

Также стало известно, что Еврокомиссия обсуждает выделение 50 млрд евро Украине. Речь идет о финансовом резерве на нужды нашей страны следующие четыре года в виде заимствований и грантов.

По словам Урсулы фон дер Ляен, ЕС возместит 45% всех потребностей Украины.