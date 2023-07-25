Жители Киева, которые пользуются Apple Pay, теперь могут оплаты проезда в наземном общественном транспорте без подтверждения через Face ID и Touch ID. Об этом сообщает «Киев цифровой».
В Киеве пользователям Apple Pay упростили оплату за проезд в общественном транспорте
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
«Поездки по городу стали проще на iPhone и Apple Watch. Просто поднесите устройство к считывателю, оплатите поездку и отправляйтесь в путь. В экспресс-режиме вам не нужно проходить аутентификацию через Face ID или открывать приложения», — говорится в сообщении.
Как настроить экспресс-режим для Apple Pay
- Зайдите в настройки iPhone
- Прокрутите вниз и откройте раздел «Кошелек и Apple Pay»
- Выберите функцию Экспресс-проездной
- Выберите, для какой карты вы хотите включить функцию
- Выбранная карта срабатывает автоматически, без Face ID или Touch ID. Просто поднесите iPhone к валидатору.
Экспресс-режим в Apple Watch
Вы также можете включить экспресс-режим Apple Watch. В этом случае вам не нужно будет дважды нажимать на боковую кнопку, чтобы активировать режим Apple Pay. Просто поднесите часы к считывателю — и все готово.
Напомним
«Минфин» писал, что, по словам директора Департамента транспорта и инфраструктуры КГГА Руслана Кандибора, стоимость проезда в общественном транспорте Киева должна составлять 30 грн, но у него столько проблем, что проще сделать проезд бесплатным.
Комментарии