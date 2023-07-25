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25 июля 2023, 13:52 Читати українською

В Украине изменили формат предоставления помощи ВПЛ на проживание

В Украине внесли изменения в подход к выплате денег в качестве помощи переселенцам на проживание в соответствии с правительственным постановлением № 709 «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц». Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

В Украине внесли изменения в подход к выплате денег в качестве помощи переселенцам на проживание в соответствии с правительственным постановлением № 709 «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц».

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Что изменилось

Раньше деньги предоставлялись за каждый полный месяц независимо от даты обращения на каждое ВПЛ, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Теперь выплаты будут осуществляться на семью в течение шести месяцев с возможностью продлить еще на один шестимесячный срок для социально уязвимых семей.

Дополнительно ввели критерии и условия назначения выплат в соответствии с имущественным положением и сроком пребывания за границей.

Если по тем или иным причинам ВПЛ перестанет получать помощь, то орган социальной защиты населения уведомит получателя выплат об этом.

Напомним

Ранее правительство внесло изменения в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ. Нововведения предполагают, что для части переселенцев автоматически продолжат выплату денег, но для некоторых групп отменят.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
KValera
KValera
25 июля 2023, 15:19
#
Денег нет, но вы держитесь.
+
0
Три літри
Три літри
25 июля 2023, 16:05
#
Можешь профінансувати з власної кишені, ВПО проти не будуть. Та й я, як платник податків, теж буду радий.
+
0
Три літри
Три літри
25 июля 2023, 16:05
#
Мені цікаво як вони будуть перевіряти наявність депозитів на суму вище ліміта.
Та і з покупкою нового автомобіля якось не дуже зрозуміло: це буде діяти тільки на нових ВПО чи якось виберуть інформацію за минулі роки? Якщо друге то звідки будуть брати дані про вартість автомобіля?
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