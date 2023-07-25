В Украине внесли изменения в подход к выплате денег в качестве помощи переселенцам на проживание в соответствии с правительственным постановлением № 709 «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц». Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
В Украине изменили формат предоставления помощи ВПЛ на проживание
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Что изменилось
Раньше деньги предоставлялись за каждый полный месяц независимо от даты обращения на каждое ВПЛ, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.
Теперь выплаты будут осуществляться на семью в течение шести месяцев с возможностью продлить еще на один шестимесячный срок для социально уязвимых семей.
Дополнительно ввели критерии и условия назначения выплат в соответствии с имущественным положением и сроком пребывания за границей.
Если по тем или иным причинам ВПЛ перестанет получать помощь, то орган социальной защиты населения уведомит получателя выплат об этом.
Напомним
Ранее правительство внесло изменения в порядок назначения выплат на проживание для ВПЛ. Нововведения предполагают, что для части переселенцев автоматически продолжат выплату денег, но для некоторых групп отменят.
Комментарии - 3
Та і з покупкою нового автомобіля якось не дуже зрозуміло: це буде діяти тільки на нових ВПО чи якось виберуть інформацію за минулі роки? Якщо друге то звідки будуть брати дані про вартість автомобіля?