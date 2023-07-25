В Украине изменили формат предоставления помощи ВПЛ на проживание

В Украине внесли изменения в подход к выплате денег в качестве помощи переселенцам на проживание в соответствии с правительственным постановлением № 709 «Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц». Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что изменилось

Раньше деньги предоставлялись за каждый полный месяц независимо от даты обращения на каждое ВПЛ, сведения о котором включены в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах.

Теперь выплаты будут осуществляться на семью в течение шести месяцев с возможностью продлить еще на один шестимесячный срок для социально уязвимых семей.

Дополнительно ввели критерии и условия назначения выплат в соответствии с имущественным положением и сроком пребывания за границей.

Если по тем или иным причинам ВПЛ перестанет получать помощь, то орган социальной защиты населения уведомит получателя выплат об этом.

Напомним