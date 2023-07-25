Goldman Sachs спрогнозировал рекордный спрос на нефть до конца года

Goldman Sachs ожидает рекордного спроса на нефтяном рынке во втором полугодии 2023 года, что приведет к росту цен на нефть марки Brent до $86 за баррель. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на CNBC.

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«Мы ожидаем достаточно значительного дефицита во втором полугодии, который достигнет почти 2 млн баррелей в день в III квартале, поскольку спрос увеличится до чрезвычайно высокого уровня», — сказал руководитель отдела исследований банка Даан Стрювен.

Согласно прогнозу банка, нефть марки Brent подорожает почти до $86 за баррель на конец года.

По словам Стрювена, добыча сырой нефти в США значительно выросла за последний год: до 12,7 млн баррелей в день. Темпы роста будут замедляться в течение оставшейся части этого года, добавил эксперт.

При этом количество нефтяных вышек в США недавно достигло самого низкого уровня за последние 16 месяцев. Их число снизилось на 15% по сравнению с пиком в конце 2022 года, сообщал Goldman Sachs в своем последнем отчете.

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Стрювен предположил, что отсутствие соглашения по итогам встречи министров энергетики G20 указывает на «очень существенную» неопределенность долгосрочного спроса на нефть.

Несколько стран G20 во время встречи министров энергетики в Индии в минувшие выходные не согласились с поэтапным отказом от ископаемого топлива (угля, нефти и газа), что затрудняет переход к экологически чистой энергетике.

Международное энергетическое агентство в июне спрогнозировало увеличение мирового спроса на нефть на 2023 год на 2,4 млн баррелей в день, что превышает данные предыдущего прогноза.