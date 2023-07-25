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25 июля 2023, 13:11 Читати українською

Goldman Sachs спрогнозировал рекордный спрос на нефть до конца года

Goldman Sachs ожидает рекордного спроса на нефтяном рынке во втором полугодии 2023 года, что приведет к росту цен на нефть марки Brent до $86 за баррель. Об этом сообщает отраслевое издание enkorr со ссылкой на CNBC.

Goldman Sachs ожидает рекордного спроса на нефтяном рынке во втором полугодии 2023 года, что приведет к росту цен на нефть марки Brent до $86 за баррель.
Фото: pixabay.com

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«Мы ожидаем достаточно значительного дефицита во втором полугодии, который достигнет почти 2 млн баррелей в день в III квартале, поскольку спрос увеличится до чрезвычайно высокого уровня», — сказал руководитель отдела исследований банка Даан Стрювен.

Согласно прогнозу банка, нефть марки Brent подорожает почти до $86 за баррель на конец года.

По словам Стрювена, добыча сырой нефти в США значительно выросла за последний год: до 12,7 млн баррелей в день. Темпы роста будут замедляться в течение оставшейся части этого года, добавил эксперт.

При этом количество нефтяных вышек в США недавно достигло самого низкого уровня за последние 16 месяцев. Их число снизилось на 15% по сравнению с пиком в конце 2022 года, сообщал Goldman Sachs в своем последнем отчете.

Читайте также: Аналитики Morgan Stanley обновили прогноз цен на нефть

Стрювен предположил, что отсутствие соглашения по итогам встречи министров энергетики G20 указывает на «очень существенную» неопределенность долгосрочного спроса на нефть.

Несколько стран G20 во время встречи министров энергетики в Индии в минувшие выходные не согласились с поэтапным отказом от ископаемого топлива (угля, нефти и газа), что затрудняет переход к экологически чистой энергетике.

Международное энергетическое агентство в июне спрогнозировало увеличение мирового спроса на нефть на 2023 год на 2,4 млн баррелей в день, что превышает данные предыдущего прогноза.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Саша Ник
Саша Ник
25 июля 2023, 14:43
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Пишут что мировая экономика погружается в рецессию, а спрос на нефть растёт. Не понятно кому верить.
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0
Genna Smatko
Genna Smatko
25 июля 2023, 15:08
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Коли десь іде війна ціни і попит завжди ростуть. Для того і робляться війни. щоб стогнаціїї не було.
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