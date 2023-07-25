Курс валют на 25 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

Во вторник, 25 июля, на наличном рынке курс доллара в покупке прибавил 5 копеек, а в продаже потерял 1 копейку. Евро прибавило 3 копейки в покупке, а в продаже потеряло 3 копейки.

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В обменниках доллар подорожал на 7 копеек в покупке, а в продаже — на 6 копеек. Курс евро прибавил 1 копейку в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,75−37,34 грн. Евро покупают за 40,90 грн., а продают за 41,61 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,35−37,35, евро — 41,39−41,60 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,52−40,91 грн/евро.

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