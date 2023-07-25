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25 июля 2023, 10:45 Читати українською

Фильм «Барби» усилил интерес к акциям производителя кукол Mattel

Премьера фильма «Барби» в минувшие выходные усилила интерес к акциям компании Mattel, которая занимается производством одноименных кукол, отмечает The Wall Street Journal.

Премьера фильма «Барби» в минувшие выходные усилила интерес к акциям компании Mattel, которая занимается производством одноименных кукол, отмечает The Wall Street Journal.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиВ начале торгов на премаркете на Нью-Йоркской фондовой бирже котировки в моменте прибавляли на 2,53%, до $21,72.
Фото:Hector Vivas/Getty Images

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В начале торгов на премаркете на Нью-Йоркской фондовой бирже котировки в моменте прибавляли на 2,53%, до $21,72. В целом же за последний месяц бумаги Mattel подорожали на 17%, тогда как S&P 500 вырос на 4,3%.

Фильм «Барби», в создании которого участвовали Mattel Films и Warner Bros. Discovery, вышел на киноэкраны в пятницу, 21 июля. За прошедшие выходные картина собрала в прокате $155 млн, что в два раза превысило ожидания Warner Bros. Discovery. В результате фильм стал самой кассовой кинопремьерой этого года.

Прогнозы аналитиков

По оценкам аналитиков Stifel, выход «Барби» в кино увеличит выручку Mattel примерно на $100 млн. Из этой суммы $75 млн — это продажа игрушек, $12,5 млн — лицензионные платежи за использование бренда Barbie, $11 млн — сам фильм.

В Stifel отметили, что это относительно небольшой для компании рост доходов, однако успех кинокартины даст инвесторам уверенность в том, что Mattel удается внедрить свою долгосрочную стратегию по извлечению прибыли из интеллектуальной собственности.

Читайте: Кассовые сборы «Барби» достигли рекордных $155 млн за дебютный уикенд в США и Канаде

В Gordon Haskett отметили, что успех фильма «Барби» будет способствовать планам Mattel представить в кино и другие бренды, которыми владеет компания.

«Помимо „Барби“ у компании есть еще 13 кинопроектов, находящихся на разных стадиях разработки, и успех „Барби“ или его отсутствие сыграет важную роль в том, как Уолл-стрит оценит такую возможность», — пояснил аналитик Gordon Haskett Дон Билсон.

Источник: Минфин
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