Фильм «Барби» усилил интерес к акциям производителя кукол Mattel

Фильм «Барби», в создании которого участвовали Mattel Films и Warner Bros. Discovery, вышел на киноэкраны в пятницу, 21 июля. За прошедшие выходные картина собрала в прокате $155 млн, что в два раза превысило ожидания Warner Bros. Discovery. В результате фильм стал самой кассовой кинопремьерой этого года.

Прогнозы аналитиков

По оценкам аналитиков Stifel, выход «Барби» в кино увеличит выручку Mattel примерно на $100 млн. Из этой суммы $75 млн — это продажа игрушек, $12,5 млн — лицензионные платежи за использование бренда Barbie, $11 млн — сам фильм.

В Stifel отметили, что это относительно небольшой для компании рост доходов, однако успех кинокартины даст инвесторам уверенность в том, что Mattel удается внедрить свою долгосрочную стратегию по извлечению прибыли из интеллектуальной собственности.

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