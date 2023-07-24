Кассовые сборы «Барби» достигли рекордных $155 млн за дебютный уикенд в США и Канаде

Комедия Греты Гервиг «Барби» собрала $155 млн, установив рекорд 2023 года по кассовым сборам в США и Канаде. Об этом пишет Forbes со ссылкой на The Variety .

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«Это однозначно отличный уикенд для похода в кино, — заявил руководитель консалтинговой компании Franchise Entertainment Research Дэвид А. Гросс. — „Барби“ и „Оппенгеймер“ дополняют друг друга в прокате, а не забирают друг у друга аудиторию».

Культурное увлечение, известное как «Барбенхаймер», способствовало крупнейшим коллективным кассовым собраниям, благодаря такому успеху прошлый уикенд стал четвертым по совокупным кассовым собраниям в истории американского кинорынка. Три выходных, показавших лучшее собрание, были отмечены премьерами сиквелов крупных франшиз — «Мстители» и «Звездные войны».

В международном прокате «Барби» собрала $182 млн, что составляет общую сумму $337 млн, в то же время в международном прокате «Оппенгеймер» прибавил $93,7 млн, а общая сумма по всему миру составила $174 млн.

Среди своих многочисленных рекордов «Барби» также достигла наибольшего сбора за уикенд для фильма, снятого режиссером-женщиной. «Капитан Марвел», снятый совместно Анной Боден и Райаном Флеком, ранее занимал этот титул с $153 млн в 2019 году.