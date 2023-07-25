Президент подписал законопроект № 8287, которым предусматривается введение с 1 января 2026 года электронной марки акцизного налога. Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк.
Президент подписал закон о введении е-акциза на алкоголь и сигареты
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Главное о законопроекте
Е-марка предоставит возможность:
- отслеживать движение алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера к конечному потребителю;
- контролировать полноту и своевременность уплаты сумм акцизного налога за такие товары;
- каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить законность происхождения товара.
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Создание электронной системы обращения подакцизных товаров обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования:
- обременительный процесс заказа бумажных марок акцизного налога уйдет в прошлое;
- система еще на этапе заказа рассчитает и выставит счет к уплате по части сумм акцизного налога за заказанные марки.
Источник: Минфин
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