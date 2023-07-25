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25 июля 2023, 8:10 Читати українською

Президент подписал закон о введении е-акциза на алкоголь и сигареты

Президент подписал законопроект № 8287, которым предусматривается введение с 1 января 2026 года электронной марки акцизного налога. Об этом в телеграм-канале написал первый заместитель главы налогового комитета Ярослав Железняк.

Президент подписал законопроект № 8287, которым предусматривается введение с 1 января 2026 года электронной марки акцизного налога.

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Главное о законопроекте

Е-марка предоставит возможность:

  • отслеживать движение алкоголя, табачных изделий, жидкостей для электронных сигарет от производителя/импортера к конечному потребителю;
  • контролировать полноту и своевременность уплаты сумм акцизного налога за такие товары;
  • каждый гражданин сможет идентифицировать продукцию и проверить законность происхождения товара.

Читайте: Рада приняла закон о введении е-акциза на алкоголь и сигареты

Создание электронной системы обращения подакцизных товаров обеспечит электронное взаимодействие между государственными органами и субъектами хозяйствования:

  • обременительный процесс заказа бумажных марок акцизного налога уйдет в прошлое;
  • система еще на этапе заказа рассчитает и выставит счет к уплате по части сумм акцизного налога за заказанные марки.
Источник: Минфин
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