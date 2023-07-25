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25 июля 2023, 8:37 Читати українською

WhatsApp запускает каналы в Украине

Мессенджер WhatsApp объявил о запуске своих каналов в Украине. Как сообщается в сообщении WhatsApp, эта услуга позволит украинцам получать обновления от людей и организаций непосредственно в WhatsApp, передает LIGA.net .

Мессенджер WhatsApp объявил о запуске своих каналов в Украине.

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Что известно

Администраторы каналов не смогут добавлять подписчиков без их согласия, что позволит обеспечить конфиденциальность коммуникации.

История каналов будет храниться на серверах WhatsApp в течение 30 дней.

Каналы появятся в отдельной вкладке «Обновление», которая будет отделена от основных пользовательских чатов с семьей, друзьями и сообществами.

Каналы — это инструмент односторонней рассылки, позволяющий администраторам отправлять текстовые сообщения, фотографии, видео, наклейки и опросы своим подписчикам.

Как отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, украинцы одними из первых получают доступ к созданию собственных WhatsApp Channels.

«Сможете генерировать контент на проверенной и простой площадке. А также объединить украинское информационное пространство и выйти на новый уровень коммуникации государства, лидеров мнений и медиа. Это особенно актуально в условиях российской агрессии. Россияне постоянно ищут новые подходы, чтобы получить данные украинцев, посеять панику и дестабилизировать», — написал Федоров.

Присоединиться к тестированию обновленных функций и первым официальным WhatsApp Channels можно уже с сегодняшнего дня.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Три літри
Три літри
25 июля 2023, 9:36
#
У прислівʼї жирафа треба замінити на WhatsApp.
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0
Riojas
Riojas
25 июля 2023, 10:25
#
Вот и хорошо. Я не параноик, но я бы предпочел обойтись без Telegram. Если нужные мне каналы будут вестись в Whatsapp — это вполне можно будет сделать.
+
0
Антон Подлипский
Антон Подлипский
25 июля 2023, 11:27
#
Надеюсь теперь хотя бы государтсвенные служащие начнут отказываться от российского телеграмма
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