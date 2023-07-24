Украинцы активно используют BankID. Спрос на систему растет

В течение II квартала 2023 года пользователи активно использовали Систему BankID НБУ, получая дистанционные государственные и финансовые услуги. Об этом свидетельствует динамика роста успешных идентификаций в системе.
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Успешные запросы
Так, количество успешных запросов с использованием Системы BankID НБУ в апреле — июне этого года составило 8,4 млн. Это на 5% превысило показатель предыдущего I квартала 2023 года и почти на треть (на 29%) прошлогодний показатель II квартала 2022 года.
«Сейчас мы наблюдаем небольшой, но стабильный рост количества успешных идентификаций в системе. Это положительный тренд в условиях военного положения. Кроме того, среди коммерческих поставщиков услуг мы фиксируем спрос на использование системы не только со стороны финансового сектора, а также и со стороны других коммерческих компаний», — прокомментировала Ольга Василева, заместитель директора Департаментов НБУ.
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Участники системы
На сегодняшний день Система BankID НБУ насчитывает 127 участников: 39 банков-идентификаторов и 88 абонентов — предоставлятелей услуг.
Во II квартале 2023 года к ней подключилось шесть новых абонентов — поставщиков услуг. Среди них, в частности, и предоставлятели нефинансовых услуг:
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коммунальное предприятие «Городской информационный центр». Теперь пользователи портала электронных услуг города Харькова, используя Систему BankID НБУ, могут дистанционно получить справку о регистрации места жительства и справку о составе семьи, заполнить анкету-заявление на получение Карточки харьковчанина, актуализировать данные в Реестре территориального общества города Харькова
и т. п.;
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благотворительная организация МБО «Фонд Восточная Европа». Посетители «Единой платформы местной электронной демократии» (E-DEM) с помощью Системы BankID НБУ могут регистрироваться в личном кабинете для дальнейшего представления или подписания петиций, представления или голосования за проекты общественного бюджета, голосования в электронном опросе;
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компания ООО «Лигал Технолоджи». Используя систему, пользователи мобильного приложения «Реестр недвижимости» смогут в реальном времени получать актуальную информацию из государственного реестра прав на недвижимое имущество.
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