Украинцы активно используют BankID. Спрос на систему растет

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Успешные запросы

Так, количество успешных запросов с использованием Системы BankID НБУ в апреле — июне этого года составило 8,4 млн. Это на 5% превысило показатель предыдущего I квартала 2023 года и почти на треть (на 29%) прошлогодний показатель II квартала 2022 года.

«Сейчас мы наблюдаем небольшой, но стабильный рост количества успешных идентификаций в системе. Это положительный тренд в условиях военного положения. Кроме того, среди коммерческих поставщиков услуг мы фиксируем спрос на использование системы не только со стороны финансового сектора, а также и со стороны других коммерческих компаний», — прокомментировала Ольга Василева, заместитель директора Департаментов НБУ.

Виртуальный фейс-контроль. Кому и куда открывает доступ BankID

Участники системы

На сегодняшний день Система BankID НБУ насчитывает 127 участников: 39 банков-идентификаторов и 88 абонентов — предоставлятелей услуг.

Во II квартале 2023 года к ней подключилось шесть новых абонентов — поставщиков услуг. Среди них, в частности, и предоставлятели нефинансовых услуг: