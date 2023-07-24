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24 июля 2023, 18:39 Читати українською

Украинцы активно используют BankID. Спрос на систему растет

В течение II квартала 2023 года пользователи активно использовали Систему BankID НБУ, получая дистанционные государственные и финансовые услуги. Об этом свидетельствует динамика роста успешных идентификаций в системе.

В течение II квартала 2023 года пользователи активно использовали Систему BankID НБУ, получая дистанционные государственные и финансовые услуги.
Фото: е-Гроши

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Успешные запросы

Так, количество успешных запросов с использованием Системы BankID НБУ в апреле — июне этого года составило 8,4 млн. Это на 5% превысило показатель предыдущего I квартала 2023 года и почти на треть (на 29%) прошлогодний показатель II квартала 2022 года.

«Сейчас мы наблюдаем небольшой, но стабильный рост количества успешных идентификаций в системе. Это положительный тренд в условиях военного положения. Кроме того, среди коммерческих поставщиков услуг мы фиксируем спрос на использование системы не только со стороны финансового сектора, а также и со стороны других коммерческих компаний», — прокомментировала Ольга Василева, заместитель директора Департаментов НБУ.

Виртуальный фейс-контроль. Кому и куда открывает доступ BankID

Участники системы

На сегодняшний день Система BankID НБУ насчитывает 127 участников: 39 банков-идентификаторов и 88 абонентов — предоставлятелей услуг.

Во II квартале 2023 года к ней подключилось шесть новых абонентов — поставщиков услуг. Среди них, в частности, и предоставлятели нефинансовых услуг:

  • коммунальное предприятие «Городской информационный центр». Теперь пользователи портала электронных услуг города Харькова, используя Систему BankID НБУ, могут дистанционно получить справку о регистрации места жительства и справку о составе семьи, заполнить анкету-заявление на получение Карточки харьковчанина, актуализировать данные в Реестре территориального общества города Харькова и т. п.;

  • благотворительная организация МБО «Фонд Восточная Европа». Посетители «Единой платформы местной электронной демократии» (E-DEM) с помощью Системы BankID НБУ могут регистрироваться в личном кабинете для дальнейшего представления или подписания петиций, представления или голосования за проекты общественного бюджета, голосования в электронном опросе;

  • компания ООО «Лигал Технолоджи». Используя систему, пользователи мобильного приложения «Реестр недвижимости» смогут в реальном времени получать актуальную информацию из государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
mlp711141
mlp711141
24 июля 2023, 18:44
#
Уже не использую…
+
0
Три літри
Три літри
24 июля 2023, 18:49
#
Не забувай інформувати нас про це
+
0
FenixUA
FenixUA
24 июля 2023, 18:57
#
Петиції підписувати всі почали багато, а дія підпис далеко не всі захотіли зробити
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