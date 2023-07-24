Ripple подала заявки на получение лицензии в Великобритании и Ирландии

Компания Ripple , которая по-прежнему называет США своим глобальным центром, намерена «продолжать экспоненциальный рост», расширяя присутствие в Великобритании и остальной Европе. Об этом пишет dlnews.

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Что известно

Управляющий директор Ripple Europe Сенди Янг сообщила, что компания направила заявку в Управление финансового надзора Великобритании (FCA) на регистрацию в качестве поставщика услуг виртуальных активов.

Одновременно подана заявка на получение лицензии платежного учреждения в Ирландии.

«Мы находимся в процессе подачи заявки на регистрацию в Великобритании и Ирландии. Все это масштабные инвестиции с целью дальнейшего экспоненциального роста в регионе», — сказала Янг.

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Глава европейского офиса Ripple отказалась комментировать будущие планы расширения Ripple в Великобритании и Европе, но подтвердила, что компания продолжает увеличивать численность персонала и нанимает сотрудников.

Напомним

За последние 18 месяцев количество сотрудников Ripple в Великобритании и Европе увеличилось примерно на 75%, теперь в ее офисах в Лондоне, Дублине и Рейкьявике работает более 100 сотрудников.

Финансовые регуляторы Великобритании не собираются регулировать криптовалютную деятельность как деятельность по организации азартных игр.