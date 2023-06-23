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23 июня 2023, 9:28 Читати українською

Ripple получила лицензию в Сингапуре, BitGo отказался от покупки Prime Trust: что нового на рынке криптовалют

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Ripple получила принципиальное одобрение от регулятора Сингапура на работу в сфере цифровых токенов

Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) предоставило Ripple принципиальное одобрение заявки на получение лицензии MPI (крупное платежное учреждение).

Согласно заявлению, решение ведомства позволит местному подразделению Ripple Markets APAC Pte Ltd предлагать регулируемые продукты и услуги в сфере цифровых платежных токенов.

Компания планирует продолжить расширение бизнеса криптовалютных платежей в Сингапуре и во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Банки Credit Agricole и Santander получили разрешение на хранение криптовалют во Франции

CACEIS Bank, компания для обслуживания активов Credit Agricole и Santander, зарегистрирована французским регулятором в качестве кастодиана криптовалют.

Принадлежащая финансовым гигантам фирма получила статус провайдера услуг цифровых активов (DASP) от Комиссии по надзору за финансовым рынком Франции (AMF) для оказания заявленных услуг.

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Инвесткомпания Valkyrie подала заявку на спотовый биткоин-ETF

Дочерняя компания Valkyrie Investments подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявку на запуск торгуемого на бирже фонда (ETF) на базе спотовой цены биткоина.

Valkyrie Bitcoin Fund намерен хранить криптовалюту и отслеживать эффективную стоимость актива по индексу CME CF.

Согласно заявке, траст выпустит акции, предназначенные для предоставления экономически эффективного и удобного способа инвестирования в биткоин.

Администратором фонда станет Valkyrie Digital Assets. Компания планирует разместить акции траста на бирже Nasdaq под тикером BRRR.

BitGo отказался от покупки компании по хранению криптовалют Prime Trust

Кастодиан BitGo отказался от покупки компании по хранению криптовалют Prime Trust.

«После значительных усилий и работы, направленной на то, чтобы найти путь вперед вместе с Prime Trust, BitGo принял трудное решение о прекращении приобретения Prime Trust. Это решение далось нелегко. BitGo по-прежнему привержен нашей миссии по обеспечению доверия к цифровым активам», — заявили в компании.

Основанная в 2016 году в Лас-Вегасе, штат Невада, Prime Trust специализируется на предоставлении инструментов для разработчиков и API-интерфейсов, в том числе для платежных систем, комплаенса, ликвидности, расчетов и хранения цифровых активов. Среди клиентов компании около 700 финтех- и криптопроектов.

Источник: Минфин
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