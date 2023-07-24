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24 июля 2023, 16:20 Читати українською

Как изменились аптечные продажи за полгода

Аптечные продажи в январе-июне 2023 года выросли на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили около 84,127 млрд грн. Об этом пишет Бизнес.Цензор со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

Аптечные продажи в январе-июне 2023 года выросли на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили около 84,127 млрд грн.
Фото: persha.kr.ua

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Как изменились продажи

В натуральном выражении в первом полугодии этого года в аптеках было продано 612,11 млн. упаковок, что на 10% меньше, чем в январе-июне 2022 года.

Средневзвешенная цена всех товаров аптечной корзины выросла почти на треть (+33%) — до 137,44 грн. При этом аптечная продажа лекарственных средств в январе-июне 2023 года выросла до 65,96 млрд грн (+16,9%).

Средневзвешенная цена лекарственных средств составила 153,8 грн, что на 27,2% больше, чем годом ранее.

Читайте: Введение е-рецепта: Паника увеличила выручку аптек почти в 5 раз

Всего в указанный отчетный период в аптечной сети было продано 430,9 млн упаковок лекарственных средств (-8,12%).

Аптечные продажи изделий медицинского назначения выросли в первом полугодии 2023 года на 9,83% — до 2,14 млрд. грн.

Среди лидеров по темпам роста, в частности, минеральная вода, продажи которой увеличились на 52,1% — до 432,54 млн грн, и БАДы с ростом реализации на 51,17% к продаже января-июня 2022 года, почти до 8,45 млрд грн.

В то же время на 20% сократилась продажа изделий для парентерального введения лекарственных средств — до 230,48 млн. грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
24 июля 2023, 16:25
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Ну и хорошо, зачем (бедным) больным покупать лекарство? Лечиться, Еще может и до пенсии дожить? Нет, хватит нагружать бюджет! Предлагаю, поднять цену на лекарства (для групп риска) в 10 раз!!!
«Наши» (нужные люди) выживут. И конечно внести изменения в концепцию соц политики порошенко -рева, …украинцы бедные не только потому что много едят, они еще и болеют и оказывает ся (не смотря на все) лечатся и покупаю лекарства…
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