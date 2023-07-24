Как изменились аптечные продажи за полгода

Аптечные продажи в январе-июне 2023 года выросли на 19,4% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составили около 84,127 млрд грн. Об этом пишет Бизнес.Цензор со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

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Как изменились продажи

В натуральном выражении в первом полугодии этого года в аптеках было продано 612,11 млн. упаковок, что на 10% меньше, чем в январе-июне 2022 года.

Средневзвешенная цена всех товаров аптечной корзины выросла почти на треть (+33%) — до 137,44 грн. При этом аптечная продажа лекарственных средств в январе-июне 2023 года выросла до 65,96 млрд грн (+16,9%).

Средневзвешенная цена лекарственных средств составила 153,8 грн, что на 27,2% больше, чем годом ранее.

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Всего в указанный отчетный период в аптечной сети было продано 430,9 млн упаковок лекарственных средств (-8,12%).

Аптечные продажи изделий медицинского назначения выросли в первом полугодии 2023 года на 9,83% — до 2,14 млрд. грн.

Среди лидеров по темпам роста, в частности, минеральная вода, продажи которой увеличились на 52,1% — до 432,54 млн грн, и БАДы с ростом реализации на 51,17% к продаже января-июня 2022 года, почти до 8,45 млрд грн.

В то же время на 20% сократилась продажа изделий для парентерального введения лекарственных средств — до 230,48 млн. грн.