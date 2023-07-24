Платформа Alphapo потеряла не менее $31 млн в результате взлома

Злоумышленники вывели из горячих кошельков криптоплатформы Alphapo ETH , BTC и TRX на сумму не менее $31 млн. Об этом сообщили специалисты из компании DeFi Web3 Antivirus.

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По словам экспертов, средства были переведены в блокчейны Avalanche и Биткоин.

Однако, точное количество украденных криптовалют неизвестно, поэтому цифры могут быть еще выше. На данный момент расследование продолжается. Alphapo — это платежная платформа, которая предлагает мгновенные транзакции с более чем 30 цифровыми активами.

Компания является крипто-шлюзом для ряда игровых платформ, включая HypeDrop, Ignition и Bovada. После инцидента HypeDrop прекратил обработку криптовалютных транзакций.

«Убедительно просим всех наших пользователей воздержаться от отправки средств на старые депозитные адреса. Однако, если это произойдет, полученные средства будут дополнительно проверены», — заявили в Alpharo.

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Напомним

Недавно северокорейская хакерская группа взломала серверы американского разработчика корпоративного программного обеспечения JumpCloud и использовала их в качестве плацдарма для нападения на криптокомпании.

Ранее злоумышленники взломали учетную запись основателя децентрализованной биржи Uniswap в Твиттере ради публикации фишинговых ссылок. Бизнесмен уже восстановил доступ к своему аккаунту.