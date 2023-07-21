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21 июля 2023, 12:01 Читати українською

В Канаде криптоинвесторов предупредили о грабежах, SEC просит об увеличении бюджета: что нового на рынке криптовалют

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.
Фото: pixabay.com

Полиция Канады предупредила криптоинвесторов о грабежах

В Канаде растет число грабежей крупных криптовалютных инвесторов в их собственных домах. Об этом заявили представители Королевской конной полиции Ричмонда (RCMP).

Власти предположили, что злоумышленники знают о значительных вложениях жертв в цифровые активы и их место жительства. За последний год правоохранители Ричмонда и Дельты (Британская Колумбия) зафиксировали несколько инцидентов.

«В каждом из случаев подозреваемые получают доступ в дом, выдавая себя за курьеров или представителей власти. Попадая внутрь, они крадут у жертв информацию, которая дает доступ к их криптовалютным счетам», — говорится в сообщении.

Пока следствие не связывает ограбления между собой и не раскрывает подробности дел. По мнению RCMP, пострадавших может быть больше, но они не решаются обращаться к правоохранителям.

В полиции призвали криптоинвесторов сохранять бдительность и принять необходимые меры предосторожности для защиты себя и своих активов.

Binance Labs инвестировало $10 миллионов в Radiant Capital

Венчурное подразделение Binance инвестировало $10 млн в лендинговый протокол Radiant Capital.

«Этот раунд стратегического финансирования подчеркивает приверженность Binance Labs поддержке инновационных проектов, которые приведут к следующей эре DeFi», — говорится в сообщении.

Представители Radiant Capital заявили, что инвестиции будут способствовать дальнейшей разработке продукта, включая расширение поддержки оракулов и развертывание в основной сети Ethereum.

Radiant Capital — децентрализованный омниканальный протокол денежного рынка. Пользователи могут размещать залог в одной из основных сетей и брать кредиты в другой. RDNT в качестве нативного utility-токена используется для майнинга ликвидности и управления.

FTX потребовала возврата $71 миллиона от своих благотворительных подразделений

Руководство рухнувшей биржи FTX пытается вернуть около $71 млн из благотворительных и медико-биологических подразделений компании.

Только научный фонд экс-главы платформы Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF) Latona получил около $71,5 млн от FTX и Alameda Research. В период с февраля по октябрь 2022 года филиалы также инвестировали в организации Lumen Bioscience, GreenLight Biosciences, Genetic Networks и 4J Therapeutics.

По словам юристов криптобиржи, эти пожертвования сделаны «для личного возвеличивания Бэнкмана-Фрида».

«Фонд FTX был благотворительным подразделением группы компаний, а Latona являлась фиктивной некоммерческой организацией, зарегистрированной на Багамах», — говорится в судебных документах.

Представители компании добавили, что бывший Бэнкман-Фрид вносил пожертвования ради «накопления политического капитала и увеличения своего влияния».

Глава SEC запросил $109 миллионов на усиление защиты инвесторов на крипторынке

Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) требуется дополнительное финансирование в размере $109 млн для увеличения возможностей правоприменительной практики на рынке цифровых активов. Об этом на слушаниях в Конгрессе заявил глава ведомства Гэри Генслер.

Он пояснил, что дополнительные ресурсы усилят роль SEC как «защитника интересов общественности — как инвесторов, так и эмитентов».

«Искоренение мошенничества, манипуляций и злоупотреблений снижает риски в системе», — отметил Генслер.

Он предложил увеличить ресурсы ведомства на $72 млн. Эта сумма необходима для привлечения в штат дополнительных 170 специалистов.

В настоящее время на агентство работает 4685 человек. Примерно половина из них занята вопросами правоприменения и экспертизы.

В прошлом финансовом году SEC инициировала 750 принудительных действий (+9% г/г). В результате Комиссия взыскала $6,4 млрд в виде штрафов.

Генслер запросил дополнительные $393 млн на повышение технологических возможностей в области кибербезопасности и анализа данных.

Суммарно Генслер предложил увеличить бюджет ведомства на $454 млн — с $4,7 млрд до $5,1 млрд.

Источник: Минфин
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