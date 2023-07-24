НБУ может опустить учетную ставку на 1-2%, банки начнут снижать доходность по депозитам населения — эксперт

Национальный банк может снизить размер своей учетной ставки на 1−2% годовых с нынешнего уровня 25%. Такой прогноз озвучил «Минфину» руководитель инвестиционного департамента КАУ «ОТП Капитал» Юрий Алексеенко.

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Что будет со ставкой

Ставка на уровне 25% была установлена в июне 2022 года, и ни разу ни менялась с того времени.

На 2023 год запланировано 8 заседаний правления НБУ по вопросам монетарной политики, на которых может пересматриваться размер учетной ставки. Ближайшее рассмотрение намечено на эту неделю: решение должно быть оглашено в этот четверг, 27 июля.

Эксперт назвал несколько предпосылок для снижения учетки на 1−2% годовых.

«Ощутимое замедление инфляции 6 месяцев подряд, лучше прогнозных уровней НБУ, равновесие между спросом и предложением гривны на наличном рынке, быстрая адаптация бизнеса к новым вызовам войны, естественно, побуждают регулятора к смягчению монетарной политики», — пояснил Юрий Алексеенко.

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Он не видит серьезной экономической угрозы в остановке зернового коридора по инициативе страны-террориста. Считает, что Украина найдет возможность поставлять за границу более половины привычного объема зерновых.

«Экспорт агропродукции в рамках „зернового коридора“ является самым дешевым каналом и обеспечивает значительное поступление валюты в бюджет. Отсутствие такой возможности снизит объем валютной выручки, однако бизнес учитывал возможный риск закрытия „коридора“ и наладил каналы экспорта через железнодорожное сообщение в западных областях страны и порты Дуная. Последний имеет возможность нарастить экспортную мощность до 30 млн тонн в год уже в 2023 году, что будет соответствовать около 60% совокупного экспорта зерновых», — уточнил Алексеенко.

Он не ждет пересмотра Нацбанком формулы расчета доходности для его депозитных сертификатов. Ожидается, что для 30-дневных бумаг она останется на уровне одной учетной ставки, а для краткосрочных (overnight) — учетка — 5%.

Снижение нацбанковской ставки выльется в уменьшение банками процентных ставок по депозитам населения.

«Снижение учетной ставки и, как следствие, ставок по депозитным сертификатам, приведет к давлению на депозитные ставки, что заставит банки пересмотреть их в сторону снижения», — спрогнозировал Юрий Алексеенко.