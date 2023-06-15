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15 июня 2023, 14:02 Читати українською

Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 25%

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых.

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«Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых. Это будет способствовать поддержанию привлекательности гривневых инструментов, сохранению устойчивости валютного рынка и снижению инфляции, что в комплексе будет формировать предпосылки для дальнейшего постепенного смягчения валютных ограничений», — отметил Пышный.

По словам главы НБУ, учетная ставка и дальше играет важную вспомогательную роль в обеспечении устойчивости валютного рынка и защите международных резервов.

«Содержание высокой учетной ставки вместе с другими мерами НБУ стало определяющим фактором существенного роста привлекательности гривневых инструментов. Реальная доходность гривневых инструментов продолжает расти как за счет дальнейшего повышения ставок банками, так и благодаря постоянному снижению инфляции и улучшению ожиданий», — отметил он.

Пышный отметил, что сохранение учетной ставки на текущем уровне поддержит положительные эффекты от ранее введенных мер и, соответственно, будет способствовать дальнейшему снижению рисков для валютного рынка.

Напомним

В июне правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.

Читайте: Растут ставки по депозитам: Что ожидают в НБУ

Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+67
jakiro
jakiro
15 июня 2023, 14:11
#
А депозит хоча б 20% можна? які же жадібні укр банки
+
+15
Qwerty1999
Qwerty1999
15 июня 2023, 14:26
#
Jakiro

Можна, если на Минфине
зайти в раздел «Депозиты».

Переходишь по ссылке и выбираешь
банки, в которых гривневые депозиты под 20% и выше…

https://minfin.com.ua/deposits/
+
+30
Aktair1
Aktair1
15 июня 2023, 15:36
#
Да они сейчас есть и люди ими успешно пользуются.
+
+30
Пельмень Макарон
Пельмень Макарон
15 июня 2023, 14:20
#
Андрюха, покажи Роллс Ройс
+
+15
AleksandrBank
AleksandrBank
15 июня 2023, 14:22
#
23% плани на липень 2023, чекаємо!
+
+15
Aktair1
Aktair1
15 июня 2023, 15:28
#
А чего ждать, пока ещё есть время открывать грн депо по хорошим %, лучше им воспользоваться.Бакс не работает вообще, есть риск что можно и в минус уйти
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