Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку на уровне 25% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный.
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 25%
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«Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 25% годовых. Это будет способствовать поддержанию привлекательности гривневых инструментов, сохранению устойчивости валютного рынка и снижению инфляции, что в комплексе будет формировать предпосылки для дальнейшего постепенного смягчения валютных ограничений», — отметил Пышный.
По словам главы НБУ, учетная ставка и дальше играет важную вспомогательную роль в обеспечении устойчивости валютного рынка и защите международных резервов.
«Содержание высокой учетной ставки вместе с другими мерами НБУ стало определяющим фактором существенного роста привлекательности гривневых инструментов. Реальная доходность гривневых инструментов продолжает расти как за счет дальнейшего повышения ставок банками, так и благодаря постоянному снижению инфляции и улучшению ожиданий», — отметил он.
Пышный отметил, что сохранение учетной ставки на текущем уровне поддержит положительные эффекты от ранее введенных мер и, соответственно, будет способствовать дальнейшему снижению рисков для валютного рынка.
Напомним
В июне правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку с 10% годовых до 25%.
Что означает изменение ставки
Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте.
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Максимальная учетная ставка в Украине составила 300% (октябрь-декабрь 1994), а минимальная 6% (июнь 2020 — март 2021).
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