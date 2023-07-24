Курс валют на 24 июля: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

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В обменниках доллар подорожал на 2 копейки в покупке, а в продаже на 1 копейку. Курс евро не изменился в покупке и прибавил 2 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,70−37,32 грн. Евро покупают за 40,90 грн, а продают за 41,65 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,25−37,25, евро — 41,38−41,55 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 36,56−36,93 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 40,72−41,12 грн/евро.

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