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24 июля 2023, 9:42 Читати українською

Япония ограничила экспорт в Китай оборудование для производства микросхем

Япония ввела ограничения на экспорт передового оборудования для производства микросхем, главной целью которых помешать Китаю разрабатывать высококачественные полупроводники, которые могут быть использованы в военных целях. Об этом пишет Mind.ua со ссылкой на Kyodo.

Япония ввела ограничения на экспорт передового оборудования для производства микросхем, главной целью которых помешать Китаю разрабатывать высококачественные полупроводники, которые могут быть использованы в военных целях.
Фото: mind.ua

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Что известно

Приказ Министерства торговли, требующий получения компаниями-экспортерами отдельного разрешения на продажу такого оборудования за границу, вступил в силу в воскресенье.

Этот шаг вызвал отрицательную реакцию со стороны Китая, хотя в приказе японского ведомства КНР не упоминается.

Согласно новым правилам, под запрет попало оборудование для очистки, проверки и литографии, используемое для создания сложных шаблонов и важно для производства передовых микросхем.

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При этом правительство Японии упростило экспорт такого оборудования в 42 страны и регионы, включая Соединенные Штаты, ключевого союзника Японии в сфере безопасности, Южную Корею и Тайвань.

Около 10 японских компаний, занимающихся производством такого оборудования, могут пострадать от новых правил, однако министр промышленности Ясутоши Нисимура заявил, что влияние на отечественные компании будет ограничено, поскольку экспортный контроль направлен на оборудование для производства самых передовых микросхем, занимающих незначительный сегмент рынка.

Напомним

В октябре прошлого года Соединенные Штаты ввели контроль за экспортом высококачественных микросхем, которые Китай мог бы использовать для обучения системам искусственного интеллекта и модернизации своей армии, к которому по просьбе Вашингтона также присоединились Япония и Нидерланды, также владеющие передовыми технологиями производства микросхем.

Источник: Минфин
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