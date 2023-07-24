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24 июля 2023, 8:38 Читати українською

Запланированный экспорт электроэнергии в Словакию так и не состоялся

Экспорт электроэнергии в Словакию, возобновленный НЭК «Укрэнерго» с 23 июля, так и не состоялся, свидетельствуют данные на сайте сети операторов системы передачи континентальной Европы ENTSO-E, пишет Интерфакс-Украина.

Экспорт электроэнергии в Словакию, возобновленный НЭК «Укрэнерго» с 23 июля, так и не состоялся, свидетельствуют данные на сайте сети операторов системы передачи континентальной Европы ENTSO-E, пишет Интерфакс-Украина.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиСогласно информации на сайте, несмотря на бронирование по 10 МВт мощности межгосударственного сечения с украинской стороны и по 40 МВт со словацкой на шесть часов поставок с 9:00 до 14:00, объем экспорта составил 0 МВт-час.
Фото: hromadske.ua

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Согласно информации на сайте, несмотря на бронирование по 10 МВт мощности межгосударственного сечения с украинской стороны и по 40 МВт со словацкой на шесть часов поставок с 9:00 до 14:00, объем экспорта составил 0 МВт-час.

Согласно данным на аукционной платформе НЭК «Укрэнерго», компания, проведя 21 июля первый после длительного перерыва аукцион по распределению мощности для экспорта с поставкой на 23 июля, не предлагала трейдерам сечение для экспорта ни на 24, ни на 25 июля (аукционы проводят за два дня до поставки) .

Читайте: Украина возобновляет экспорт электроэнергии в Словакию

В то же время из Словакии продолжает поступать импорт э/э — в субботу 2 554 МВт-ч, что почти на 40% больше показателя пятницы, в воскресенье — 1 717 МВт-ч, что на 32,7% меньше показателя субботы.

Напомним

Укрэнерго 21 июля объявила о возобновлении экспортных аукционов в Словакию, первый из которых был со снабжением на 23 июля, отметив, что компания заключила со словацким оператором системы передачи SEPS соглашение, которое определяет порядок проведения и распределения средств от аукционов по доступу к межгосударственным интерконнекторам.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Три літри
Три літри
24 июля 2023, 9:07
#
не пропонувала трейдерам переріз для експорту

що не пропонувала?
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