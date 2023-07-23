Coinbase закроет обеспеченную биткоином программу кредитования

Криптобиржа Coinbase в ближайшие месяцы свернет обеспеченную биткоином программу кредитования Borrow. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на представителей платформы.

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Что с кредитами

Розничные клиенты, которые имеют займы, обязаны до 20 ноября погасить все задолженности. В противном случае биржа сама продаст залоги в цифровом золоте. При этом инициатива не затронет институционалов.

Borrow позволяла получить кредит в фиате до 40% от стоимости биткоинов на счете, но не более $1 млн. Годовая ставка составляет ~8%.

«Мы уведомили владельцев затронутых кредитов и принимаем дополнительные меры для обеспечения плавного перехода, включая предоставление четырехмесячного периода погашения и доступа к приоритетной поддержке клиентов через Coinbase One», — говорится в заявлении компании.

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По словам представителей биржи, решение о закрытии Borrow принято, чтобы «сосредоточить ресурсы на продуктах и услугах, которые больше всего интересуют клиентов».

Напомним

В мае Coinbase прекратила выдавать кредиты под залог биткоина в рамках процесса переоценки своих продуктов.