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20 июля 2023, 18:25 Читати українською

Капитализация мирового крипторынка увеличилась на 48% — CoinMarketCap

Эксперты портала CoinMarketCap опубликовали отчет о достижении рынком цифровых активов капитализации в $1,17 трлн и о тенденциях, продемонстрированных индустрией в первом полугодии 2023 года.

Эксперты портала CoinMarketCap опубликовали отчет о достижении рынком цифровых активов капитализации в $1,17 трлн и о тенденциях, продемонстрированных индустрией в первом полугодии 2023 года.►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахОдной из отличительных особенностей полугодия стало то, что при общем росте до $1,17 трлн, первый и второй кварталы завершились с практически одинаковыми показателями общей рыночной капитализации, из-за чего результаты второго квартала выглядят неубедительно.
Фото: pixabay.com

Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Одной из отличительных особенностей полугодия стало то, что при общем росте до $1,17 трлн, первый и второй кварталы завершились с практически одинаковыми показателями общей рыночной капитализации, из-за чего результаты второго квартала выглядят неубедительно.

Анализируя причины, в CoinMarketCap пришли к выводу, что итоги второго квартала стали следствием отсутствия значимых рыночных драйверов, способных влиять на рыночные характеристики по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

В первом триместре 2023 года произошли такие события как удвоение цены биткоина, рост L2s вроде Arbitrium и ZK, а также активизация рынка NFT, частично обусловленная обновлениями продуктов и выпуском токенов Blur.

Во втором квартале наблюдались различные спекулятивные тенденции, такие как «сезон мемкоинов», что не вызвало значительного инвестиционного интереса у представителей крупного капитала.

Общий объем спотовой торговли на 20 крупнейших криптобиржах, который достиг пика в марте, снизился примерно на 36% по сравнению с предыдущим кварталом, достигнув к концу июня почти спящего состояния на уровне $523 млрд в месяц.

В отчете CoinMarketCap отмечается, что, несмотря на сложные макроэкономические условия развития рынка в первом полугодии, кое-кто смог продемонстрировать значительный рост рыночной капитализации по сравнению с предыдущим годом.

Например, вышли в лидеры VR/AR и Al & Big Data, которые показали рост на 704% и 323%. Уверенно возвращаются на рынок проекты и инфраструктура blue chip Define, в том числе кредитование (149%), производные финансовые инструменты (75%), хранение (86%) и интероперабельность (58%).

Анализируя интерес мирового криптосообщества к различным нишам, эксперты пришли к выводу: в первом полугодии 2023 года региональные и географические различия не были существенными.

Самая популярная криптовалюта

Биткоин остается самой популярной криптовалютой во всех регионах, как и во втором полугодии 2022 года. Поскольку доминирование биткоина над альткоинами увеличилось с 40,09% в начале года до 50,39% в конце первого полугодия 2023 года, эксперты ожидают, что в ближайшей перспективе аналогичная тенденция будет сохраняться.

Эфир (ETH) остается популярной монетой, представляющей интерес в большинстве регионов, за исключением Азии и Африки, тогда как решения для масштабирования Эфириума, такие как Polygon (MATIC) и Arbitrum (ARB), наоборот, привлекли внимание африканского и азиатского регионов.

С точки зрения распределения глобального трафика, поступающего от пользователей криптовалют, в первом полугодии 2023 года лидирующее положение демонстрируют США, Индия, Турция, Германия, Бразилия и Вьетнам.

Суммарно на пользователей из перечисленных стран приходится около 53% глобального трафика. Среди всех стран мира доминируют США (17,4%).

Источник: Минфин
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20 июля 2023, 18:28
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