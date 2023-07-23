Состояние Илона Маска сократилось на $20,3 млрд после падения акций производителя электрокаров Tesla на 9,74%, до $262,9 за бумагу, на торгах в четверг, 20 июля, подсчитал Bloomberg. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, собственный капитал главы Tesla сократился до $234 млрд.
Состояние Илона Маска упало на $20 миллиардов из-за обвала акций Tesla
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Тем не менее Маск сохранил лидерство в списке богатейших людей планеты.
Состояние Маска по-прежнему превышает состояние Бернара Арно, председателя правления производителя предметов роскоши LVMH, который занимает второе место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Состояние Арно оценивается в $201 млрд.
Что происходит с акциями
Распродажа акций Tesla началась после того, как компания опубликовала отчет за второй квартал 2023 года и предупредила, что ей, возможно, придется продолжить снижать цены на свои электромобили.
Падение акций Tesla на торгах в Нью-Йорке в четверг стало максимальным с 20 апреля, сообщило агентство.
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С конца прошлого года компания несколько раз снижала цены на электрокары в США, Китае и на других рынках, а также увеличивала скидки и предоставляла другие стимулы для сокращения запасов, пытаясь защититься от конкуренции и экономической неопределенности.
Выручка Tesla во втором квартале выросла почти в 1,5 раза — до $24,9 млрд. Чистая прибыль в прошедшем квартале увеличилась на 20% — до $2,7 млрд по сравнению с $2,3 млрд за аналогичный период предыдущего года. Инвесторов разочаровало снижение операционной рентабельности бизнеса компании с 14,6% годом ранее до 9,6%. Это самый низкий показатель как минимум за последние пять кварталов.
Генеральный директор компании Илон Маск заявил, что Tesla будет вынуждена и далее снижать цены на электромобили, если процентные ставки в США продолжат расти.
Tesla по-прежнему планирует произвести около 1,8 млн автомобилей в 2023 году, однако в этом квартале объем производства снизится из-за модернизации завода.
Основная часть состояния Илона Маска приходится на акции производителя электрокаров Tesla. По данным на апрель 2023 года, он владел около 13% Tesla. Ему также принадлежат активы Space Exploration Technologies и соцсеть Twitter. Состояние Маска увеличилось примерно на $97,4 млрд в этом году.
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