Состояние Илона Маска упало на $20 миллиардов из-за обвала акций Tesla

Тем не менее Маск сохранил лидерство в списке богатейших людей планеты.

Состояние Маска по-прежнему превышает состояние Бернара Арно, председателя правления производителя предметов роскоши LVMH, который занимает второе место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Состояние Арно оценивается в $201 млрд.

Что происходит с акциями

Распродажа акций Tesla началась после того, как компания опубликовала отчет за второй квартал 2023 года и предупредила, что ей, возможно, придется продолжить снижать цены на свои электромобили. Падение акций Tesla на торгах в Нью-Йорке в четверг стало максимальным с 20 апреля, сообщило агентство. Читайте:Почему акции Tesla могут вырасти до $300 и что этому может помешать

С конца прошлого года компания несколько раз снижала цены на электрокары в США, Китае и на других рынках, а также увеличивала скидки и предоставляла другие стимулы для сокращения запасов, пытаясь защититься от конкуренции и экономической неопределенности.

Выручка Tesla во втором квартале выросла почти в 1,5 раза — до $24,9 млрд. Чистая прибыль в прошедшем квартале увеличилась на 20% — до $2,7 млрд по сравнению с $2,3 млрд за аналогичный период предыдущего года. Инвесторов разочаровало снижение операционной рентабельности бизнеса компании с 14,6% годом ранее до 9,6%. Это самый низкий показатель как минимум за последние пять кварталов.

Генеральный директор компании Илон Маск заявил, что Tesla будет вынуждена и далее снижать цены на электромобили, если процентные ставки в США продолжат расти. Tesla по-прежнему планирует произвести около 1,8 млн автомобилей в 2023 году, однако в этом квартале объем производства снизится из-за модернизации завода.