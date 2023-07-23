Состояние Илона Маска упало на $20 миллиардов из-за обвала акций Tesla

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 июля 2023, 16:10 Читати українською

Состояние Илона Маска упало на $20 миллиардов из-за обвала акций Tesla

Состояние Илона Маска сократилось на $20,3 млрд после падения акций производителя электрокаров Tesla на 9,74%, до $262,9 за бумагу, на торгах в четверг, 20 июля, подсчитал Bloomberg. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, собственный капитал главы Tesla сократился до $234 млрд.

Состояние Илона Маска сократилось на $20,3 млрд после падения акций производителя электрокаров Tesla на 9,74%, до $262,9 за бумагу, на торгах в четверг, 20 июля, подсчитал Bloomberg.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Тем не менее Маск сохранил лидерство в списке богатейших людей планеты.

Состояние Маска по-прежнему превышает состояние Бернара Арно, председателя правления производителя предметов роскоши LVMH, который занимает второе место в рейтинге миллиардеров Bloomberg. Состояние Арно оценивается в $201 млрд.

Что происходит с акциями

Распродажа акций Tesla началась после того, как компания опубликовала отчет за второй квартал 2023 года и предупредила, что ей, возможно, придется продолжить снижать цены на свои электромобили.

Падение акций Tesla на торгах в Нью-Йорке в четверг стало максимальным с 20 апреля, сообщило агентство.

Читайте:Почему акции Tesla могут вырасти до $300 и что этому может помешать

С конца прошлого года компания несколько раз снижала цены на электрокары в США, Китае и на других рынках, а также увеличивала скидки и предоставляла другие стимулы для сокращения запасов, пытаясь защититься от конкуренции и экономической неопределенности.

Выручка Tesla во втором квартале выросла почти в 1,5 раза — до $24,9 млрд. Чистая прибыль в прошедшем квартале увеличилась на 20% — до $2,7 млрд по сравнению с $2,3 млрд за аналогичный период предыдущего года. Инвесторов разочаровало снижение операционной рентабельности бизнеса компании с 14,6% годом ранее до 9,6%. Это самый низкий показатель как минимум за последние пять кварталов.

Генеральный директор компании Илон Маск заявил, что Tesla будет вынуждена и далее снижать цены на электромобили, если процентные ставки в США продолжат расти.

Tesla по-прежнему планирует произвести около 1,8 млн автомобилей в 2023 году, однако в этом квартале объем производства снизится из-за модернизации завода.

Основная часть состояния Илона Маска приходится на акции производителя электрокаров Tesla. По данным на апрель 2023 года, он владел около 13% Tesla. Ему также принадлежат активы Space Exploration Technologies и соцсеть Twitter. Состояние Маска увеличилось примерно на $97,4 млрд в этом году.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами